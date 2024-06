W wpisie podkreślono, że "każdy ojciec, troszcząc się o swoje dzieci, pokazując im świat i ucząc funkcjonowania w nim, robi to, bo pragnie dla nich dobrej przyszłości. Dziękujemy Panom za towarzyszenie dzieciom na wszystkich etapach rozwoju; za bycie ich obrońcami, opiekunami i przyjaciółmi; za długie lata prowadzenia ich ku samodzielności".

Para prezydencka zaznaczyła, że dzieci za sprawą ojców otrzymują cenne dary: poczucie własnej wartości, pewność siebie, wpojone zasady moralne i patriotyczne. "Ojciec to nie tylko osoba dbająca o materialny byt rodziny - to przede wszystkim doświadczony i mądry przewodnik i nauczyciel. Ten, który uczy życia i pokazuje, na jakich fundamentach warto je budować".

Dziadek przypomina wnukom o Dniu Ojca

Z kolei premier Donald Tusk w Dniu Ojca zwrócił się do swoich wnuków.

"Dzień Ojca. Mój Tatuś śp. Edward Kowalski zmarł 29 lat temu. Miałem tylko 17 lat. Bardzo mi Go brakowało i każdego dnia brakuje. Staram się każdego dnia, być dobrym Ojcem pamiętając, ile mój Tatuś mnie nauczył" - napisał z kolei poseł Janusz Kowalski z klubu PiS.

Dzień Ojca 2024. Żołnierze składają życzenia

"W całym kraju i za granicą są tysiące dzieci, które nie spędzą tego dnia ze swoimi ojcami. Nie wiadomo, czy w Dzień Taty będą mogły z nim w ogóle porozmawiać... ponieważ jest on na morzu, w strefie działań bojowych lub na granicy. To najtrudniejsza część wojskowego życia rodzinnego - przebywanie z dala od siebie. Ojcowie w wojsku mają realny wpływ na bezpieczeństwo miejsca, w którym wychowują się ich dzieci!" - czytamy we wpisie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.