Prezydent Polski Andrzej Duda zabrał głos przed rozpoczęciem spotkań w drugi dzień szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Wilnie na Litwie.

"Obecność Ukrainy w NATO najbardziej żywym tematem szczytu"

Polski przywódca nakreślił, jakie kwestie dyskutowano w pierwszy dzień szczytu. - Dyskutowaliśmy o bezpieczeństwie Polski i wschodniej flanki NATO, gdzie największym partnerem w regionie jest właśnie nasz kraj - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent odniósł się także do deklaracji, że Ukraina będzie członkiem NATO i zdradził, że dyskusje na ten temat trwały do ostatniej chwili. - Zagadnienie przyszłości Ukrainy w Sojuszu to najbardziej żywy temat. Oprócz tego pomoc i przekształcenie komisji w Radę NATO-Ukraina - wyliczał polski przywódca.

Andrzej Duda zapowiedział też zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po powrocie z Wilna, by zrelacjonować przebieg rozmów i spotkań stałym uczestnikom oraz "wysłuchać głosów co do sytuacji".



- Wysłuchanie tego, co koleżanki i koledzy mają do powiedzenia o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa (...) jest według mnie istotne dla budowania jedności polskiej sceny politycznej - powiedział.