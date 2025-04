Jak informuje portal Times of Israel, szef izraelskiego rządu spotkał się z Eli Sharvitem w poniedziałkowy wieczór . Wówczas przekazał mu, że zmienia swoją dotychczasową decyzję, co do przydzielenia mu funkcji szefa Shin Bet .

"Premier podziękował wiceadmirałowi Sharivitowi za gotowość do służby, ale poinformował go, że po dalszym namyśle zamierza przeprowadzić rozmowy z innymi kandydatami " - czytamy w oświadczeniu wydanym przez biuro prasowe premiera Izraela.

"Wynika to z pełnego zaufania do zdolności Szin Bet do stawienia czoła złożonym wyzwaniom, które pojawiły się w tym okresie, oraz pokornej wiary w moje umiejętności poprowadzenia jej do tego celu" - dodał.