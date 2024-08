Andrzej Duda: Bez niepodległej Ukrainy trudno myśleć o niepodległej Polsce

- To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być dziś w Kijowie po raz kolejny i świętować dzień niepodległości Ukrainy wraz z bohaterskim Narodem Ukraińskim! Polska jest przy Was i z Wami od samego początku rosyjskiej agresji - powiedział Andrzej Duda.

- Od przeszło dwóch lat bohatersko walczycie o swój kraj i bronicie niepodległości, płacąc za to najwyższą cenę - cenę życia, cenę krwi. Pamiętajcie proszę, że w tej najcięższej próbie nie jesteście sami . Polska wspierała, wspiera i będzie nadal wspierać Waszą słuszną walkę aż do zwycięskiego końca - podkreślił prezydent.

Dodał, że to że "to Polska w 1991 roku jako pierwsze państwo na świecie oficjalnie uznała niepodległość Ukrainy". Prezydent RP zaznaczył, że "chcemy budować przyszłość na prawdzie i szczerym pojednaniu". - Bratnie narody są to sobie winne. Bo od tego, co nas dzieli, mocniejsze jest dziś absolutnie to, co nas łączy - mówił.