"Wymuszony pokój". Media: Zełenski pod ścianą ws. porozumienia

Prezydent USA Donald Trump grozi wycofaniem się z udziału w procesie pokojowym w przyszłym tygodniu, jeśli Rosja i Ukraina nie dojdą do porozumienia. To kolejny element presji nakładanej na Wołodymyra Zełenskiego i jego współpracowników, co finalnie ma doprowadzić do zmuszenia ukraińskiego prezydenta do znacznych ustępstw wobec Kremla.