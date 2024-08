Aby "zabezpieczyć przestrzeń powietrzną Sojuszu" poderwano myśliwce szybkiego reagowania stacjonujące w należącej od bieżącego roku do NATO Szwecji oraz maszyny sojusznicze - przekazano w komunikacie.

Niemcy. "Alarm w rejonie Morza Bałtyckiego". Natychmiastowa reakcja NATO

To kolejna prowokacja Rosjan w ostatnich tygodniach nad Bałtykiem. W ubiegłą sobotę niemieckie Siły Powietrzne przekazały, że wraz ze szwedzkim sojusznikiem w trybie alarmowym poderwano dwa Eurofightery po tym, jak zaobserwowano aktywność dwóch rosyjskich myśliwców Su-30.

Rosjanie prowokują nad Bałtykiem. Dwa Eurofightery w akcji

Do podobnego incydentu doszło m.in. w lipcu, kiedy Szwecja oraz Finlandia przechwyciły dwa myśliwce Federacji Rosyjskiej nad Bałtykiem.

Rosjanie naruszyli także przestrzeń powietrzną Szwecji na wschód od Gotlandii w połowie czerwca. Do akcji wkroczyły dwa szwedzkie myśliwce JAS-39 Gripen, które odstraszyły rosyjski samolot bojowy Su-24 i eskortowały go do granic przestrzeni międzynarodowej. Z kolei początkiem lipca rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzną Litwy. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych zażądało od Moskwy wyjaśnień.