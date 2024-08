"Wraz ze Szwecją , partnerem w NATO , dwa niemieckie Eurofightery wystartowały dziś (sobota - red.) na (sygnał - red.) Alpha Scramble. Zidentyfikowano dwa rosyjskie Su-30 " - przekazano w komunikacie. Niemieckie Siły Powietrzne dodały, że rosyjscy piloci "byli niechętni do współpracy, ale nie agresywni ". Maszyny leciały nad Morzem Bałtyckim, nie podano jednak konkretnego kierunku.

Poderwali myśliwce nad Bałtykiem. Powodem rosyjskie maszyny

Alpha Scramble, jak wyjaśnił Sztab Generalny Wojska Polskiego, to znak, że piloci mają 15 minut na wzbicie się w powietrze i reakcję. Ma on charakter operacyjny, podnosi się go, gdy wystąpi zagrożenie dla kraju.