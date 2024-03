Pasjonaci z Pomorza Zachodniego odnaleźli w Wysokiej Kamieńskiej średniowieczną bullę papieską datowaną na XIV wiek. To wyjątkowe znalezisko z ołowiu zostało odkryte zupełnie przypadkiem - nie jest też jasne, w jaki sposób antyk znalazł się w tej okolicy. Zabytek trafił do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. To trzecia bulla, która w ostatnich latach trafiła do zbiorów obiektu, druga w ciągu roku.