Sikorski przegrał, pokusił się o żart. "Słuchaj, Rafał, podpiszesz mi?"

Prawybory w KO. Sikorski żartuje. Wbił szpilę prezydentowi Dudzie

Szef polskiej dyplomacji zwrócił się do swojego konkurenta, deklarując pełne poparcie w czasie kampanii wyborczej.

- Słuchaj, Rafał, podpiszesz mi tych 50 nominacji ambasadorskich, co? - powiedział na koniec Sikorski, zwracając się z uśmiechem do Trzaskowskiego. Tym samym nawiązał do przeciągającego się sporu na linii MSZ - Pałac Prezydencki.