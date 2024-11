- Pilnowaliście, aby prawybory były uczciwe, zgodne z zasadami, aby nikt nie miał wątpliwości, że nasz wybór jest w pełni fair i ok. Kosztowało to dużo pracy i zdrowia. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w ten proces - powiedział na krótko przed ogłoszeniem wyników Donald Tusk .

- My zdecydowaliśmy się na prawybory. W PiS to Kaczyński wybiera kandydata, w niektórych partiach kandydat sam się ogłasza - stwierdził lider Platformy Obywatelskiej . Następnie premier ujawnił, że na krótko przed ogłoszeniem wyników " długo i serdecznie rozmawiał z każdym z kandydatów ".

- To dopiero pierwszy krok. Nikt nie da naszemu kandydatowi nic za darmo, trzeba walczyć teraz o każdy głos - powiedział Tusk. Następnie polityk ogłosił wyniki prawyborów.

Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski zwycięzcą prawyborów KO

- Od 2020 roku czułem tę odpowiedzialność , że popieracie mnie przez cały ten czas. Radek Sikorski zgłosił swoją kandydaturę i bardzo dobrze, dlatego że to nas wzmocniło. To pokazało, że jesteśmy w stanie znowu wykreować tę nieprawdopodobną energię, która była z nami wtedy w 2020 i znowu pokażemy, że jesteśmy w stanie obudzić całą Polskę - powiedział po ogłoszeniu wyników prezydent Warszawy .

- A ja mam bardzo mocny mandat i bardzo dużo energii i determinacji do tego, żeby wygrać z PiS-em - przekonywał do zgromadzonych na Radzie Krajowej.

Do głosowania w prawyborach Koalicji Obywatelskiej uprawnionych było ponad 25 tys. osób - proces rozpoczął się w piątek o godzinie 8 i trwał do północy. Członkowie koalicyjnych formacji otrzymywali rano zabezpieczonego SMS-a od zewnętrznej firmy. W odpowiedzi na nią musieli wybrać jedną z dwóch cyfr: "1", jeśli chcieli poprzeć Rafała Trzaskowskiego lub "2", jeśli zdecydowali się na Radosława Sikorskiego .

Prawybory KO. Tusk: Przestrzegłem najbardziej porywczych sympatyków

Decyzja o organizacji prawyborów zapadła 9 listopada - według Donalda Tuska to Rafał Trzaskowski miał je zaproponować tuż po tym, jak swoje prezydenckie aspiracje na forum partyjnym ujawnił Radosław Sikorski.

- To są najbardziej rozpoznawalni politycy w Polsce, wszyscy o nich wiemy to, co trzeba. Dlatego przestrzegłem tych najbardziej porywczych sympatyków, współpracowników, żeby prowadzili bardzo fair tę prekampanię, żeby ograniczyć liczbę wystąpień, obaj kandydaci mają też swoje zajęcia - przekonywał wówczas lider Platformy Obywatelskiej.