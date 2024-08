Decyzja ogłoszona została o godzinie 15:25 na mediach społecznościowych ugrupowania. Była to jednak wyłącznie formalność , ponieważ wcześniej przedstawiciele partii zapewniali, że to właśnie lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen będzie kandydatem w zbliżających się wyborach.

- Kandydatem Konfederacji w nadchodzących wyborach będzie najpewniej prezes partii Nowa Nadzieja, który został dziś poparty przez Krzysztofa Bosaka. To bardzo dobra decyzja wicemarszałka, w duchu odpowiedzialności za rozwój formacji - podkreślił Krzysztof Rzońca, potwierdzając doniesienia.

- Musimy iść szeroko i budować stabilne ugrupowanie na polskiej prawicy. Prezes Mentzen jest gotowy stanąć do rywalizacji w tych wyborach . Przygotowywał się do tego momentu od dłuższego czasu - dodał.

- Sławomir Mentzen ma poparcie własnych przedstawicieli w Radzie Liderów Konfederacji i kolegów z Ruchu Narodowego , będzie wspólnym kandydatem całej Konfederacji na prezydenta. To czysta matematyka. Projekt Mentzen 2025 właśnie rusza - podkreślił.

Wybory prezydenckie 2025. Krzysztof Bosak o prawyborach "na całej prawicy"

Na temat kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich w 2025 roku wypowiadał się także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak . Jeden z liderów ugrupowania oświadczył w mediach, że popiera pomysł organizacji prawyborów skupiających wiele ugrupowań prawicowych m.in. Prawo i Sprawiedliwość . W innym przypadku będzie on oficjalnie wspierał Sławomira Mentzena.

"Wczoraj grupa publicystów i profesorów wezwała do organizacji prawyborów na całej prawicy. Jeśli wszyscy na opozycji wejdą w ten projekt to jestem gotów do rywalizacji. Zwycięstwo i silny mandant od wyborców dawałby miejsce w II turze i szanse na zwycięstwo z kandydatem PO" - napisał na platformie X.