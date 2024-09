Wpłaty dla PiS. Jarosław Kaczyński ujawnił, ile przelał na konto partii

W związku z trudną sytuacją finansową PiS, Mariusz Błaszczak zapowiedział obowiązkowe wpłaty na rzecz partii od jej polityków. Jak ustalono, należący do PiS posłowie i senatorowie mają wpłacać co miesiąc minimum 1 tys. zł , a europosłowie więcej - przynajmniej 5 tys. zł . Takim sposobem ugrupowanie może uzbierać 3,9 mln zł w ciągu roku.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał Kaczyńskiego, czy on sam również wpłacił pieniądze na swoją partię . - Wpłaciłem 10 tys. zł. Wpłaciłem też na pewną organizację , która nie jest partią polityczną, 5 tys. zł. Razem 15 tysięcy. Oczywiście będę wpłacał pieniądze dalej. Wiem, że tych, którzy wpłacają, jest już około 50 tysięcy. Chciałbym zaapelować, by było ich jeszcze więcej - odpowiedział prezes PiS.

Decyzja PKW. Marcin Mastalerek: Dlaczego nie odłożyliście stu milionów?

- Powinni mieć zaoszczędzone minimum 100 milionów złotych na koncie - mogę zapytać: gdzie macie te pieniądze? Dostawaliście przez ostatnie osiem lat, gdy byliście u władzy - jakieś 25-30 mln rocznie, były zwroty za kampanię. Mogą dziś mieć pretensje sami do siebie, że ich nie zaoszczędzili. Patrzę na tę sprawę jako wyborca zawsze głosujący na PiS: jeżeli ktoś by mi tak powiedział: "Wpłacaj!", to odpowiedziałbym: pokażcie, co zrobiliście z pieniędzmi przez te osiem lat. Gdzie są te pieniądze? Dlaczego nie odłożyliście stu milionów? - zastanawiał się Mastalerek.