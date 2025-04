Dmitrij Pieskow podczas konferencji stwierdził, iż Zełenski "myli się" sugerując, że Moskwa wciąga Pekin w konflikt. - To nieprawda - skwitował. Dodał, że Chiny to "partner, przyjaciel i towarzysz".

O chińskich żołnierzach w rosyjskiej armii zrobiło się głośno we wtorek, gdy prezydent Ukrainy potwierdził, że ukraińscy wojskowi wzięli do niewoli dwóch bojowników Moskwy. Okazało się, że to obywatele Chin.