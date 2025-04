Z sondażu CBOS wynika, że odsetek osób znających osobiście obcokrajowca zwiększył się w latach 2016-2023 z jednej trzeciej do ponad połowy ogółu badanych. Od tego czasu ustabilizował się na poziomie 55 proc.

Znajomość obcokrajowców mieszkających w Polsce częściej deklarują młodsi respondenci (do 44. roku życia) niż starsi, zwłaszcza mający 65 lat lub więcej. Częściej są to osoby mieszkające w mieście niż na wsi - zwłaszcza mieszkańcy najmniejszych i największych miast. Ponadto, im wyższe wykształcenie i dochody badanych, tym częściej deklarowana jest taka znajomość.

Z deklaracji badanych na temat tego, kto powinien móc osiedlać się w Polsce, wynika, że powinniśmy przede wszystkim przyjmować osoby, których my potrzebujemy , a dopiero w drugiej kolejności te, które same tego potrzebują.

40 proc. uważa, że należy przyjmować obcokrajowców, którzy są nam bliscy pod względem kulturowym lub religijnym , a 36 proc. osób jest otwartych na napływ do Polski uchodźców - osób uciekających przed różnego rodzaju zagrożeniami.

Co dziesiąty badany uważa, że każdy, kto ma taką wolę, powinien móc osiedlić się w Polsce. 6 proc. jest w ogóle przeciwne osiedlaniu się cudzoziemców w Polsce .

Jak wskazało, 69 proc. ankietowanych uważa, że cudzoziemcy nadmiernie obciążają system świadczeń socjalnych . 66 proc. podziela przekonanie, że ich obecność przyczynia się do wzrostu przestępczości w naszym kraju. 55 proc. badanych uważa, że obcokrajowy zaniżają stawki na rynku pracy.

Jednocześnie z badania wynika, że 65 proc. respondentów ma świadomość, że obcokrajowy, płacąc podatki, dokładają się do budżetu państwa , a 51 proc. jest zdania, że nasz kraj potrzebuje obcokrajowców, ponieważ polskie społeczeństwo się starzeje.

48 proc. zgadza się z opinią, że obcokrajowcy są niezbędni, aby polska gospodarka się rozwijała (przeciwnego zdania jest jednak 42 proc. respondentów). 49 proc. kwestionuje przekonanie, że obcokrajowy przyczyniają się do obniżenia jakości nauki w polskich szkołach.

CBOS zaznaczyło, że nie ma dokładnych danych o liczbie cudzoziemców w Polsce. Według szacunków rządu zawartych w "Strategii migracyjnej Polski na lata 2025-2030" to około 2,5 mln osób , których pobyt można określić jako długookresowy.

Według danych GUS, na koniec lipca 2024 r. w Polsce pracowało 1041,6 tys. obcokrajowców, co stanowiło 6,8 proc. ogółu pracujących. Z kolei z danych ZUS wynika, że na koniec grudnia 2024 r. do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych ponad 1 mln 192 tys. cudzoziemców (co stanowi 7,3 proc. ubezpieczonych).