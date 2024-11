- Pan Hołownia ma prawo kandydować i myśmy się tego spodziewali , nie oceniamy tego, przyjmujemy to do wiadomości - powiedział prezes PiS. W odniesieniu do ryzyka przejęcia prawicowego elektoratu Kaczyński dodał, że nie sądzi, iż lider Polski 2050 jest osobą, którą popieraliby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdził, że Hołownię wspierać będą raczej "osoby o innych poglądach i usposobieniu".

Wybory prezydenckie 2025. Jarosław Kaczyński o ruchu Szymona Hołowni

Lider Zjednoczonej Prawicy komentował też słowa Hołowni o tym, że będzie kandydatem niezależnym. - O ile mi wiadomo, to on jest szefem pewnej partii politycznej, ona może nie jest jakaś bardzo wielka, ale jest na scenie, w sojuszu, ma nazwę dosyć szczególną, no i mówienie, że ktoś taki jest bezpartyjny... wie pani, ja mogę powiedzieć, że jestem wysoki - odparł z ironią Kaczyński. - Czy w tej chwili tutaj piorun strzelił? No nie i w Hołownię też nie strzelił - skwitował polityk.