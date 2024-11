Trzaskowski wprost o prawyborach. "Trzeba to rozstrzygnąć"

- Jestem kandydatem od 2020 roku, natomiast pojawił się Radosław Sikorski, który ma mocne ambicje i trzeba to rozstrzygnąć - stwierdził Rafał Trzaskowski, nawiązując do prawyborów w Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem kandydat "powinien być bardzo mocny i mieć silny mandat" całej formacji. Podczas wywiadu pojawił się wątek Marszu Niepodległości, a także krytyka Berlina za "niechęć do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo".