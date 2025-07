Krzysztof Wiak dodał, że do sądu wpłynęły ponad 54 tys. protestów wyborczych; za zasadne uznano 21, " nie miały one jednak wpływu na ogólny wynik wyborów ".

- PKW stwierdziła, że w II turze mogły mieć miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania. Dziś szef PKW zmodyfikował to stanowisko, podkreślając, że po rozpatrzeniu protestów, incydenty nie mogły mieć wpływu na wynik głosowania - wskazał.

Sędzia Krzysztof Wiak przekazał, że niemożliwe było ponowne przeliczenie głosów w wyborach. Można jedynie dokonać ponownych oględzin kart do głosowania we wskazanych komisjach, jeśli istnieje podejrzenie nieprawidłowości.

Do wtorkowej uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zgłoszono trzy zdania odrębne . Wśród nich znalazł się sędzia Leszek Bosek.

Prawnik powołał się na wykładnię prawa wydaną przez sędziów SN z 9 grudnia 1995 roku. Rozpatrywano wtedy ważność wyborów prezydenckich, w których Aleksander Kwaśniewski pokonał Lecha Wałęsę. Bosek wskazał na " poważną wadliwość postępowania, które doprowadziło do wydania uchwały ".

- Sąd w obecnych realiach powinien dbać o ciągłość funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa. Uważam, że nie ma podstaw do podważenia wyniku tych wyborów - powiedział Bosek.

W posiedzeniu b rali udział: przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak oraz prokurator generalny Adam Bodnar, chcący wyłączenia wszystkich sędziów orzekających w IKNiSP i skierowania sprawy ważności wyborów do Izby Pracy SN.

Na początku obrad przewodniczący składu sędziowskiego Krzysztof Wiak odrzucił wniosek prokuratora generalnego i przekonywał, że wniosek Bodnara " nie ma oparcia w prawie " i pozostawił go "ad acta", bez dalszego rozpoznania. Sprzeciwił się temu główny zainteresowany.

- Wnioski o wyłączenia składaliśmy konsekwentnie ze wszystkimi zgłaszanymi protestami wyborczymi. Okoliczności są powszechnie znane: wyrok TSUE oraz orzecznictwo ETPCz , ale także należy podkreślić, że w składzie, który przed sobą mamy, jest dwóch sędziów, którzy sami uznają, że ta izba nie jest właściwa do orzekania w sprawach wyborczych - powiedział Adam Bodnar, domagając się pozytywnego rozpatrzenia swojego wniosku.

Maria Szczepaniec do Adama Bodnara: Czy czuje się pan neo-senatorem?

Po 13:25 sędzia sprawozdawca odczytała sprawozdanie z wyborów prezydenckich. Sędzia Szczepaniec wyliczyła, że do budynku przy Placu Krasińskich wpłynęło łącznie 54 645 protestów wyborczych, w tym " w przeważającej części opartej na kilku wzorach dostępnych w przestrzeni publicznej ".

Sędzia NSA dodał, że "eksperci nie mają wątpliwości, iż nie ma podstaw by wynik przedstawiony przez PKW mógłby być podważony ".

Prawnik przeprosił również w imieniu obwodowych komisji wyborczych, w przypadkach których, po oględzinach kart wyborczych, SN ustalił, że doszło do nieprawidłowości przy przeliczaniu głosów lub sporządzaniu protokołów.

- Nie może być akceptowane, aby w oficjalnej dokumentacji wyborczej dochodziło do uchybień w zakresie tak fundamentalnym, jak prawidłowe przeniesienie danych, ustalonych przez komisję w toku obliczania wyniku głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza jednoznacznie stwierdza, że przypadki tego rodzaju nie mogą być traktowane jako nieuniknione elementy procesu wyborczego - dodał.

Wybory prezydenckie. "Do tej pory nie wiemy, jaki jest wynik"

- Istotna jest odbudowa zaufania obywateli do jakości procesu wyborczego. Chciałbym podkreślić, że na straży transparentności wyborów powinien stać Sąd Najwyższy - mówił Adam Bodnar.

- Pragnę podkreślić, że protest wyborczy to konstytucyjne prawo każdego obywatela . Za każdym protestem stoi konkretny człowiek, konkretny obywatel, dlatego każdemu obywatelowi należy się poważne traktowanie - dodał.

Minister wyraził także wątpliwości wobec rozpatrywania protestów ze wzoru Romana Giertycha, gdyż - jego zdaniem - " nie wszystkie protesty otrzymały sygnatury ". Bodnar dodał, że "jego przedstawiciele nie uzyskali też dostępu do akt spraw".

- Tak naprawdę do tej pory nie wiemy, jaki jest wynik wyborczy, bo nie można w sposób jawny i pewny określić przewagi jednego z kandydatów. Stanowisko Prokuratury Generalnej nie zmierza do tego, żeby ten wynik wyborczy w jakiś sposób odwrócić, ale stoimy na stanowisku, że Sąd Najwyższy nie podjął wszystkich działań, które mogłyby zbliżyć nas do tego wyniku, który rzeczywiście został osiągnięty - przekonywał Jacek Bilewicz.