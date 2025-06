Miniony poniedziałek był ostatnim dniem na składanie do Sądu Najwyższego (SN) protestów przeciw wyborowi prezydenta. Po rozpoznaniu wszystkich protestów, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, SN w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP. Posiedzenie w sprawie podjęcia uchwały odnoszącej się do ważności wyborów jest wyznaczone na najbliższy wtorek na godz. 13.

Do piątkowej decyzji Izby Kontroli SN , która uznała część protestów wyborczych za zasadne, odniosła się w Poranku TOK FM Małgorzata Manowska. - To 11 komisji w tym roku, w czasie tych wyborów, było (ponownie) liczonych. Były komisje, gdzie wszystko się zgadzało, były drobne błędy, typu jeden, dwa, trzy głosy i były komisje, gdzie rzeczywiście źle zliczono głosy. Zdarzały się sytuacje, że zarówno na korzyść jednego kandydata, jak i na korzyść drugiego - relacjonowała pierwsza prezes SN.

Manowska przyznała, że jeśli chodzi o nieprawidłowości w komisjach, to każda skala ją martwi. - Nawet jeżeli jest mała, skala mnie martwi. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać, ale po prostu się zdarzają. To są ludzie, członkowie komisji wyborczych też byli przemęczeni. Oni sami dzwonili rano do PKW, z tego co wiem, i zgłaszali, że jest błąd- mówiła.