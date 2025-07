Sędzia zwróciła się do Adama Bodnara. Padło jedno pytanie, na sali oklaski

- Muszę wskazać, że sprawozdanie PKW, które zostało przekazane i PG i SN, wskazuje, że sąd, który orzeka, nie może budzić wątpliwości co do składu (...). To bezprecedensowa sytuacja, w której sama PKW zamieszcza coś takiego w swoim sprawozdaniu z przebiegu wyborów - przekonywał Adam Bodnar, wskazując na Sylwestra Marciniaka.

- To nie jest odosobnione stanowisko, ale to stanowisko osób, które także w tym gmachu na co dzień orzekają i także mają wątpliwości co do statusu izby, której powierzono orzekanie - podkreślił minister sprawiedliwości.