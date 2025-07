Co dalej z ponownym liczeniem głosów? Polacy powiedzieli, czego oczekują

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" metodą CATI w dniach 27-28 czerwca na 1067-osobowej grupie respondentów.

Na pytanie, "Czy uważa pan/pani, że istnieje uzasadniona potrzeba ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich?", 31,2 proc. badanych powiedziało, że "tak, we wszystkich komisjach", a 29,8 proc. uważa, że "tak, w tych komisjach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze".

Według 37,1 proc. nie ma potrzeby ponownego przeliczania głosów, zaś zdania w tej sprawie nie ma 1,9 proc. ankietowanych.

Wyniki wyborów prezydenckich. Gdzie powinno odbyć się ponowne liczenie głosów?

57 proc. wyborców koalicji rządzącej chce ponownego liczenia we wszystkich komisjach, a 36 proc. w tych komisjach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze. 5 proc. uważa, że w ogóle nie ma takiej potrzeby, a 2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z kolei 65 proc. wyborców opozycji nie chce ponownego liczenia głosów, 6 proc. jest za przeliczeniem głosów we wszystkich komisjach, a 29 proc. w tych komisjach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze.

W pozostałej grupie badanych za ponownym przeliczeniem głosów we wszystkich komisach jest 34 proc., a w tych komisach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze 29 proc. Przeciwko ponownemu liczeniu głosów jest 33 proc., a zdania w tej sprawie nie ma 3 proc.

Wybory 2025. 41,5 proc. Polaków za ponownym przeliczeniem głosów we wszystkich komisjach

Kwestię ponownego liczenia głosów poruszyła też pracownia IBRiS na zlecenie Radia ZET.

Na pytanie, czy należy ponownie przeliczyć wszystkie głosy oddane w wyborach prezydenckich, 20 proc. badanych odpowiedziało, że "zdecydowanie tak", a 21,5 proc. "raczej tak". Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 27,7 proc. badanych, a "raczej nie" 28,6 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 2,2 proc. ankietowanych.

Wśród zwolenników obozu rządzącego - czyli wyborców Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy - 46 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 27 proc. "raczej tak". Z kolei na odpowiedź "raczej nie" wskazało 21 proc., a "zdecydowanie nie" 3 proc. badanych. Zdania w tej sprawie nie miało 3 proc. ankietowanych.

Z kolei wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Razem 0 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 15 proc. wskazało na "raczej tak". Zdecydowanie przeciwnych ponownemu przeliczeniu głosów jest 54 proc., zaś 31 proc. badanych wybrało odpowiedź "raczej nie".

Badanie ogólnopolskie IBRiS dla Radia ZET zostało zrealizowane w dniach 27-28 czerwca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na reprezentatywnej próbie 1067 osób. (

