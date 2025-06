Posiedzenie w sprawie podjęcia uchwały odnoszącej się do ważności wyborów jest wyznaczone na najbliższy wtorek na godz. 13 .

Tusk wskazał, że zgodnie z podjętą uchwałą rządu każde orzeczenie izby jest publikowane z dodatkową informacją "o stanie prawnym, a więc o wadliwości powołania tej izby ". - Tak było w przypadku orzeczeń Izby Kontroli po wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy wyborach uzupełniających - tłumaczył.

Szef rządu powiedział, że nie uznaje orzeczeń IKNiSP za "prawnie bezbłędne", nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie do niej należy obecnie orzekanie o ważności wyborów.