Wypłata czternastej emerytury została zaplanowana na wrzesień 2025 roku i - podobnie jak w latach ubiegłych - nastąpi razem z przelewem standardowego świadczenia emerytalnego. Dla większości seniorów oznacza to: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca. Według danych ZUS dodatkowe świadczenie otrzymuje co roku około 8 mln osób (z czego około 6 mln w pełnej kwocie).

Wysokość czternastej emerytury w 2025 roku odpowiada aktualnej stawce minimalnego świadczenia emerytalnego i wynosi 1 878,91 zł brutto. Po potrąceniu obowiązkowych składek na konto emeryta trafi od 1 550 do 1 640 zł .

Różnica wynika z tego, czy dana osoba kwalifikuje się do ulgi podatkowej przewidzianej dla seniorów z dochodem do 2 500 zł miesięcznie. Należy przy tym pamiętać, że pełną kwotę świadczenia otrzymają tylko ci, których miesięczna emerytura brutto nie przekracza 2 900 zł .

W przypadku osób, których emerytura podstawowa przekracza wspomniany próg, obowiązuje zasada pomniejszania świadczenia "złotówka za złotówkę" . Oznacza to, że każdy dodatkowy złoty dochodu skutkuje obniżeniem czternastki o taką samą kwotę.

Przykładowo - emeryt z miesięcznym świadczeniem w wysokości 4 000 zł brutto otrzyma dodatek pomniejszony o 1 100 zł, czyli 778,91 zł brutto, co daje około 695 zł netto.

Minimalna "czternastka", jaką ZUS może wypłacić, to 50 zł brutto (około 40 zł na rękę). Taka suma trafi do osób z emeryturą wynoszącą dokładnie 4 728,91 zł brutto. Przekroczenie tej granicy oznacza automatyczne wykluczenie z prawa do dodatkowego świadczenia.