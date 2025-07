Wielki pożar na południu Europy. Premier prosi o pomoc sojuszników

Pożary ogarnęły greckie wyspy oraz półwysep Peloponez. - Połowa wyspy spłonęła - przyznał zastępca burmistrza Eubei. Wcześniej doszło tam do ewakuacji mieszkańców. Premier Grecji Kiriakos Mitsotakis zaapelował o pomoc do Unii Europejskiej. Do akcji ruszyli strażacy z Włoch i Czech.