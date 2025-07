Doszło do ewakuacji 21 obozów harcerskich w różnych regionach Polski. - Podjęto działania prewencyjne - tłumaczył wiceszef MSWiA.

Wiceszef MSWiA zdementował doniesienia o rzekomym zagrożeniu mostu tymczasowego w Głuchołazach. - Nie jest to prawda, ten most nie jest zagrożony - zaznaczył.

Wjazd na most był czasowo zamknięty, o czym wcześniej informował burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. - Decyzja o zamknięciu wynikała z sytuacji na ulicy Sikorskiego, gdzie prowadzony jest remont m.in. kanalizacji burzowej. Sam most nie jest zagrożony ze względu na poziom wody w rzece. Jak na razie nie ma powodu do niepokoju - mówił.