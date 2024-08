- Jak każdy z nas ma wady i grzechy. On je ma i to może nie bardzo lekkie, ale to nie zmienia faktu, że takich ludzi - zaangażowanych, skutecznych i oddanych sprawie jest po prostu mało - mówi o Jacku Kurskim prezes Prawa i Sprawiedliwości .

Jarosław Kaczyński o Jacku Kurskim: W PiS w stanie pewnego zawieszenia

W rozmowie z Radiem Maryja Jarosław Kaczyński ujawnia, że były szef TVP "jest w PiS w stanie pewnego zawieszenia". - To jest człowiek bardzo zdolny i bardzo energiczny. Chcemy go wykorzystać. Absolutnie nie żałuję tego, że wprowadziłem go do telewizji - podkreśla Kaczyński.