Obóz w miejscowości Wilcze (gmina Wolsztyn - red.), na którym zmarł 15-letni Dominik, był zaplanowany od 5 do 25 lipca. Wydarzenie zgłoszono do kuratorium oświatowego. Było też zatwierdzone w wewnętrznym systemie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Prokuratura zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci nastolatka, a także narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To 19-letni ratownik wodny i 21-latek pełniący funkcję dowódcy drużyny. Mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im do pięciu lat więzienia.