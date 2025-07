Niż genueński poczynił zniszczenia m.in. w powiecie nyskim, gdzie do godz. 13:30 odnotowano blisko 45 interwencji. Większość zdarzeń dotyczyło zalanych ulic, posesji oraz piwnic. Na miejscu działają zarówno strażacy Państwowej Straży Pożarnej jak również Ochotniczej Straży Pożarnej. Straż informuje, że zdarzenia występują na terenie całego powiatu nyskiego.

Władze mieszczącego się w powiecie Otmuchowa poinformowały o przerwaniu wału w Kałkowie. "Przypomnijmy, że podczas zeszłorocznej powodzi doszło do podobnego zdarzenia - wówczas wał został uszkodzony, a jego naprawy podjęli się sami mieszkańcy przy wsparciu sołtysa i radnego. Całość prac wykonano siłami lokalnej społeczności, bez zewnętrznej pomocy" - czytamy we wpisie.

Do godz. 15:30 nieprzejezdna była droga powiatowa na odcinku Jarnołtów - Łąka. Gwałtowne opady deszczu odczuli też mieszkańcy Głuchołazów.

Po porannych deszczach na pograniczu polsko-czeskim zamknięty został tam wjazd na most tymczasowy nad Białą Głuchołaską, w ciągu drogi krajowej nr 40.

- Decyzja o zamknięciu mostu wynikała z sytuacji na ulicy Sikorskiego, gdzie prowadzony jest remont m.in. kanalizacji burzowej. Jeżeli woda z tamtego rejonu spłynie, wjazd na most zostanie ponownie udostępniony. Sam most nie jest zagrożony ze względu na poziom wody w rzece. Rozmawiałem z panią burmistrz Jesenika po czeskiej stronie granicy i tam ma jeszcze padać kilka godzin. Jak na razie nie ma powodu do niepokoju - powiedział burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.