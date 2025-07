Petycja trafiła do Sejmu w maju tego roku, natomiast na początku czerwca dokument trafił do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Główny jego punkt dotyczy przyznania dodatków pieniężnych 800 plus dla emerytów za wychowanie dzieci.

800 plus dla emerytów? Ważna petycja w Sejmie

Zgodnie z petycją pieniądze mogłaby otrzymać każda osoba pod warunkiem, że minimum dwoje jej dzieci pracuje i płaci podatki w Polsce. Tu warto podkreślić, że 800 zł miałoby trafiać do każdego z rodziców. Finalnie do domowego budżetu małżonków mogłoby trafić więc 1600 zł miesięcznie.

Co w sytuacji, kiedy małżeństwo wychowało tylko jedno dziecko? Autor petycji sugeruje, żeby wtedy przeznaczyć 400 zł dla każdego z małżonków.

Skąd pomysł na 800 plus dla seniorów?

Autor petycji podkreśla, że główny powód wprowadzenia 800 plus to potrzeba rekompensaty za lata wychowywania dzieci bez wsparcia finansowego ze strony państwa. W 2016 roku wystartował program 500 plus, jednak wielu rodziców miało już dorosłe dzieci i tym samym nie kwalifikowało się do tej formy wsparcia.

Także rodzice, którzy wychowywali dzieci w czasach PRL-u i na początku transformacji ustrojowej, nie mieli dostępu do programu. Teraz ich dzieci są dorosłe, pracują i płacą podatki. Jednak często sami rodzice żyją z niskich emerytur i czują się pominięci przez państwo.

Uzasadnienie petycji wskazuje, że stawia się ich w gorszej sytuacji finansowej. Wprowadzenie 800 plus dla emerytów ma na celu wyrównanie szans. Kolejne argumenty za wprowadzeniem dodatków obejmują sprawiedliwość pokoleniową, która wymaga wsparcia dla rodziców, którzy wychowali dzieci pracujące w Polsce.

Autor petycji argumentuje także, że wychowanie nowych podatników stanowi konkretny wkład w rozwój państwa, co jest szczególnie istotne w obliczu obecnego kryzysu demograficznego i rosnących kosztów utrzymania systemu emerytalnego. Co więcej, w dokumencie złożonym do Sejmu znajdują się dokładne wyliczenia strat. Autor petycji szacuje, że rodziny zostały pozbawione 172 800 zł za każde dziecko. Ten wynik to pomnożenie 800 zł (aktualna wysokość wsparcia na jedno dziecko) miesięcznie przez 12 lat. W petycji podkreślono, że ci rodzice są konsekwentnie pomijani w podziale "fruktów" z budżetu państwa po 1989 roku.

800 plus dla emerytów. Czy wejdzie w życie?

Choć argumenty zawarte w petycji są śmiałe i wskazują na społeczny problem ekonomicznego wykluczenia niektórych grup, to na razie nic nie wskazuje na to, że dodatek dla seniorów zostanie wprowadzony.

Losy petycji leżą aktualnie w rękach Sejmu. Jednak prezydent Andrzej Duda ma możliwość skierowania inicjatywy ustawodawczej lub przekazania sprawy do właściwego organu. Prawdopodobnie tego nie zrobi, ponieważ już 6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie nowego prezydenta.

Czy Karol Nawrocki postara się o wprowadzenie 800 plus dla seniorów? Na chwilę obecną nie wiadomo, czy w ogóle zajmie się tym tematem w czasie swojej prezydentury. Wiadomo natomiast, że seniorzy czekają na spełnienie jego innej obietnicy - Nawrocki zapowiedział podwyżkę emerytur.

