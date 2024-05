Burza nad Gnieznem

Ponad 50 zgłoszeń odebrali do ok. godz. 13.30 strażacy z Gniezna w związku z nawałnicą jaka przeszła w poniedziałek nad miastem. Burza nad Gnieznem, połączona z intensywnymi opadami deszczu oraz gradu, przeszła ok. południa. Na zdjęciach i nagraniach publikowanych m.in. przez lokalne media i mieszkańców w mediach społecznościowych widać ulice miasta, które są białe od gradu. Poniższy film pochodzi z profilu Polscy Łowcy Burz na Facebooku: