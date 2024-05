Pogoda. Alert RCB dla 15 województw

Centrum przekazało, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ( IMGW ) prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h . Lokalnie może też spaść grad.

Pogoda. Gdzie jest burza? Najgorzej w poniedziałek

"W poniedziałek (20.05) burze osiągną apogeum aktywności. Wystąpią z największym natężeniem w północnych województwach. Trzeba się liczyć z tym, że spadnie nawet do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, punktowo z gradem do dwóch centymetrów i podmuchami wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Burze wracać będą również w kolejnych dniach, jednak będą się one ograniczać jedynie do niektórych regionów kraju - donosi portal Twojapogoda.pl.