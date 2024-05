W weekend doszło do załamania pogody na terenie całego kraju. Wszystko za sprawą ciepłego i wilgotnego powietrza, które napłynęło do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał o spodziewanych wichurach i intensywnych deszczach. Jak zapowiadano, do największego załamania w pogodzie miało dojść natomiast w poniedziałek.