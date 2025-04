Zrobi wszystko, by ochronić paradę. Decyzja Putina zdziwiła świat

Anna Nicz Konsultacja merytoryczna Marek Menkiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich

- Rosjanie są bardzo zainteresowani tym, żeby nie doszło do zakłócenia parady w Moskwie - mówi Interii Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich, komentując decyzję Putina o trzydniowym rozejmie w maju. Według eksperta działania Kremla to drobne gesty, które mają pozorować konstruktywne podejście do rozmów pokojowych.