To nie pierwszy raz, gdy ukraiński przywódca zwraca uwagę na ryzyko płynące jego zdaniem z białorusko-rosyjskich manewrów. Jak przypomina "The Telegraph", w lutym Zełenski utrzymywał, że Rosja formuje od 10 do 15 dywizji , liczących łącznie około 100 tysięcy żołnierzy, które zostaną wysłane na Białoruś na ćwiczenia wojskowe - podobnie jak to miało miejsce w okresie poprzedzającym pełną inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

W wywiadzie udzielonym "The Economist" Zełenski komentował: "Wierzcie mi, to jest przygotowanie przyczółka do działań ofensywnych". Prezydent Ukrainy przestrzegł wówczas inne europejskie kraje przed nieprzewidywalnością działań Władimira Putina. "Kto wam powiedział, że on pojedzie do Ukrainy? Kto wam powiedział, że nie pojedzie na Litwę? Do Polski?" - pytał.