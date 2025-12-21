Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Nowe informacje po rozmowach Ukrainy i USA. Jest wspólne oświadczenie

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

W ciągu ostatnich trzech dni ukraińska delegacja przeprowadziła na Florydzie serię "produktywnych i konstruktywnych" spotkań z partnerami amerykańskimi i europejskimi - napisano we wspólnym oświadczeniu po rozmowach. Przekazano także nowe szczegóły i priorytety kluczowe dla stron.

Grupa mężczyzn w formalnych strojach i mundurze wojskowym siedzi przy stole podczas oficjalnego spotkania, niektórzy z nich przemawiają, a wokół obecne są osoby z aparatami i telefonami robiącymi zdjęcia.
Nowe informacje po rozmowach na linii USA - UkrainaChandan KhannaAFP

W skrócie

  • Ukraińska delegacja oraz przedstawiciele USA i Europy spotkali się na Florydzie, by omówić priorytety współpracy i plan pokojowy.
  • Rozmowy dotyczyły m.in. 20-punktowego planu pokojowego oraz amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
  • W tym samym czasie Amerykanie prowadzą również rozmowy ze stroną rosyjską, co budzi duże zainteresowanie obserwatorów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Oświadczenie tej samej treści opublikowali na platformach społecznościowych specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i główny ukraiński negocjator Rustem Umierow.

W skład ukraińskiej delegacji - oprócz sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Umierowa - wchodził szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych gen. Andrij Hnatow. Stronę amerykańską reprezentowali Witkoff, Jared Kushner i przedstawiciel Białego Domu Josh Gruenbaum.

Rozmowy pokojowe na Florydzie. Omawiano 20-punktowy plan

Kluczowi doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego z Europy dołączyli do rozmów, by uzgodnić wspólne podejście strategiczne między Ukrainą, USA i Europą - przekazano.

W komunikacie napisano też, że oddzielne "konstruktywne" spotkanie przeprowadzono w formacie USA-Ukraina. Było poświęcone pracy nad czterema dokumentami. Rozmowy dotyczyły dalszego opracowywania 20-punktowego planu pokojowego, uzgodnienia stanowisk w sprawie wielostronnych ram gwarancji bezpieczeństwa i amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz dalszych prac nad planem dotyczącym gospodarki i rozwoju.

Jak dodano, szczególną uwagę poświęcono ramom czasowym i kolejności kolejnych kroków.

Zaznaczono też, że Ukraina pozostaje w pełni zaangażowana w osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju.

"Naszym wspólnym priorytetem jest zatrzymanie zabijania, zapewnienie zagwarantowanego bezpieczeństwa i stworzenie warunków dla odbudowy, stabilności i długotrwałego rozwoju Ukrainy" - czytamy w oświadczeniu.

"Pokój nie może być tylko zatrzymaniem działań zbrojnych, lecz musi być też godną podstawą dla stabilnej przyszłości" - głosi dokument.

Zobacz również:

Andrij Sybiha zareagował na sprawę nękania 15-letniej Ukrainki w Warszawie
Polska

"Nie będziemy tego tolerować". Ukraiński minister apeluje do Polaków

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Amerykanie rozmawiają jednocześnie ze stroną rosyjską

    Napisano w nim też, że Ukraina docenia przewodnictwo USA i amerykańskie wsparcie oraz bliską koordynację z partnerami podczas następnych etapów tego procesu.

    Amerykańska delegacja na Florydzie w sobotę rozpoczęła również rozmowy ze stroną rosyjską, którą reprezentuje wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew.

    Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow poinformował w niedzielę, że Putin w poniedziałek będzie oczekiwać od Dmitrijewa sprawozdania z rozmów na Florydzie.

    Zobacz również:

    Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Władimir Putin "nie ma nic do powiedzenia" ws. wyborów w Ukrainie
    Wojna w Ukrainie

    Putin wysunął żądania i złożył ofertę Ukrainie. Jednoznaczna reakcja Zełenskiego

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    "Śniadanie Rymanowskiego": Weta prezydenta Karola NawrockiegoPolsat News

    Najnowsze