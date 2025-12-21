Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja zmienia taktykę, żołnierz ostrzega. "Wróg podejmie próbę"

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Rosjanie zmieniają taktykę w kluczowym ukraińskim mieście Pokrowsk. Jeden z ukraińskich dowódców wyjawił, jakich metod próbują teraz okupanci. Mówi o zintensyfikowanych atakach piechoty. Ukraińcy mają się bronić. Wojskowy nie ma jednak dobrych wieści. Spodziewa się gwałtownej próby Rosjan jeszcze przed nowym rokiem.

Sylwetka żołnierza stojącego na tle eksplozji w polu walki, po lewej stronie, oraz fragment mapy przedstawiającej rejony działań wojennych na Ukrainie po prawej.
Rosjanie wykorzystują nową taktykę w okolicach Pokrowska. Żołnierz ostrzegaDeepState Map | PABLO MIRANZO / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Rosjanie zmieniają taktykę ataków na Pokrowsk, przechodząc do zmasowanych szturmów piechoty.
  • Siły ukraińskie utrzymują pozycje i przeprowadzają skuteczne działania odwetowe, niszcząc rosyjski sprzęt wojskowy.
  • Dowódca Łasijczuk przewiduje, że Rosja podejmie próbę dużej ofensywy przed nowym rokiem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pokrowsk pozostaje w centrum zainteresowania Rosjan, którzy nie ustają w próbach przejęcie kontroli nad tym ukraińskim miastem. O ich aktualnym przebiegu poinformował dowódca 7. Korpusu Wojsk Powietrzno-Szturmowych Jewgienij Łasijczuk, cytowany przez portal RBC-Ukraina.

- Wojska rosyjskie próbują osłabić obronę, wymusić bitwy manewrowe i stworzyć zagrożenie manewrem oskrzydlającym wobec ukraińskiej grupy wojsk. Siły obronne utrzymują swoje pozycje, jednocześnie prowadząc działania odwetowe - przekazał wojskowy.

Jak doprecyzował Łasijczuk, Rosjanie zdecydowali się pod koniec roku na zmianę taktyki. - Wróg rozmieścił już Pskowską 76. Dywizję Powietrzno-Desantową na naszym odcinku frontu. Część jednostek wroga, które planowały natarcie na Zaporoże, została również przerzucona do Pokrowska" - wymieniał.

Wcześniej okupanci próbowali infiltrować miasto i prowadzili w przeważającej mierze zmechanizowane ataki.

Zobacz również:

Mark Rutte o trzech poziomach gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy
Świat

"Będą gotowi chwycić za broń". Szef NATO nie ma wątpliwości w sprawie Europy

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Wojna w Ukrainie. Rosjanie nie odpuszczają Pokrowska

    Łasijczuk zdradził, że Ukraina spodziewa się, że przed nowym rokiem wróg podejmie próbę zintensyfikowania ofensywy i przeprowadzenia "aktywnych ataków, zwłaszcza zmechanizowanych".

    Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    RBC-Ukraina informuje, powołując się na ukraińskie Siły Powietrzno-Szturmowe, że rosyjscy okupanci koncentrują się głównie na południu Pokrowska, a ich niewielkie grupy rozlokowane są w całej aglomeracji.

    Walki o Pokrowsk. Ukraina o "ciężkich stratach Rosji"

    "Wróg atakuje pozycje Sił Obronnych przez całą dobę, ponosząc ciężkie straty" - dodano.

    Jednym z niedawnych sukcesów Ukrainy na tym polu jest, jak donosi portal, udana operacja specjalna Sił Obrony Ukrainy, która doprowadziła do zniszczenia znacznej koncentracji wrogich pojazdów pancernych w pobliżu Pokrowska.

    "Wśród nich znalazły się systemy obrony powietrznej Osa, czołgi, bojowe wozy opancerzone i inne" - wymienił serwis.

    Źródło: RBC-Ukraina

    Zobacz również:

    Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron
    Świat

    Macron "zdradził Merza". Media opisują, jak plan kanclerza legł w gruzach

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. ''Twarda i uczciwa rozmowa o konkretach''Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze