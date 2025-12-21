Rosja zmienia taktykę, żołnierz ostrzega. "Wróg podejmie próbę"
Rosjanie zmieniają taktykę w kluczowym ukraińskim mieście Pokrowsk. Jeden z ukraińskich dowódców wyjawił, jakich metod próbują teraz okupanci. Mówi o zintensyfikowanych atakach piechoty. Ukraińcy mają się bronić. Wojskowy nie ma jednak dobrych wieści. Spodziewa się gwałtownej próby Rosjan jeszcze przed nowym rokiem.
W skrócie
- Rosjanie zmieniają taktykę ataków na Pokrowsk, przechodząc do zmasowanych szturmów piechoty.
- Siły ukraińskie utrzymują pozycje i przeprowadzają skuteczne działania odwetowe, niszcząc rosyjski sprzęt wojskowy.
- Dowódca Łasijczuk przewiduje, że Rosja podejmie próbę dużej ofensywy przed nowym rokiem.
Pokrowsk pozostaje w centrum zainteresowania Rosjan, którzy nie ustają w próbach przejęcie kontroli nad tym ukraińskim miastem. O ich aktualnym przebiegu poinformował dowódca 7. Korpusu Wojsk Powietrzno-Szturmowych Jewgienij Łasijczuk, cytowany przez portal RBC-Ukraina.
- Wojska rosyjskie próbują osłabić obronę, wymusić bitwy manewrowe i stworzyć zagrożenie manewrem oskrzydlającym wobec ukraińskiej grupy wojsk. Siły obronne utrzymują swoje pozycje, jednocześnie prowadząc działania odwetowe - przekazał wojskowy.
Jak doprecyzował Łasijczuk, Rosjanie zdecydowali się pod koniec roku na zmianę taktyki. - Wróg rozmieścił już Pskowską 76. Dywizję Powietrzno-Desantową na naszym odcinku frontu. Część jednostek wroga, które planowały natarcie na Zaporoże, została również przerzucona do Pokrowska" - wymieniał.
Wcześniej okupanci próbowali infiltrować miasto i prowadzili w przeważającej mierze zmechanizowane ataki.
Wojna w Ukrainie. Rosjanie nie odpuszczają Pokrowska
Łasijczuk zdradził, że Ukraina spodziewa się, że przed nowym rokiem wróg podejmie próbę zintensyfikowania ofensywy i przeprowadzenia "aktywnych ataków, zwłaszcza zmechanizowanych".
RBC-Ukraina informuje, powołując się na ukraińskie Siły Powietrzno-Szturmowe, że rosyjscy okupanci koncentrują się głównie na południu Pokrowska, a ich niewielkie grupy rozlokowane są w całej aglomeracji.
Walki o Pokrowsk. Ukraina o "ciężkich stratach Rosji"
"Wróg atakuje pozycje Sił Obronnych przez całą dobę, ponosząc ciężkie straty" - dodano.
Jednym z niedawnych sukcesów Ukrainy na tym polu jest, jak donosi portal, udana operacja specjalna Sił Obrony Ukrainy, która doprowadziła do zniszczenia znacznej koncentracji wrogich pojazdów pancernych w pobliżu Pokrowska.
"Wśród nich znalazły się systemy obrony powietrznej Osa, czołgi, bojowe wozy opancerzone i inne" - wymienił serwis.
Źródło: RBC-Ukraina