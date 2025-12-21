W skrócie Mężczyzna niebędący ojcem biologicznym zabrał dziewięcioletniego chłopca z mieszkania na Białołęce mimo sprzeciwu matki.

Policja ustaliła miejsce pobytu dziecka i prowadzi rozmowy z mężczyzną, by zwrócił chłopca matce.

Chłopiec nie odniósł obrażeń, a służby podkreślają, że najważniejsze jest jego bezpieczeństwo.

O finale akcji warszawska policja poinformowała w komunikacje wydanym w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do zatrzymania 36-latka doszło w okolicach północy. "Chłopiec został już odebrany mężczyźnie i jest pod opieką służb medycznych. Czynności w toku" - czytamy.

"Mężczyzna przez wiele godzin odmawiał współpracy z policjantami i nie chciał oddać dziecka, przetrzymując je na terenach zielonych przy ulicy Obrazkowej" - podano w oświadczeniu.

Przejęcie chłopca odbyło się przy udziale policyjnych negocjatorów i funkcjonariuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI oraz różnych Wydziałów Komendy Stołecznej Policji, a także Oddziału Prewencji Policji.

Warszawa. Zabrał dziecko mimo sprzeciwu matki. Akcja policji

Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas awantury domowej. O szczegółach sprawy poinformowała Interię nadkom. Paulina Onyszko, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Zgłoszenia dokonała mama chłopca, do której przyszedł w niedzielę były, 36-letni partner.

- Doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, mężczyzna opuścił mieszkanie z jej dziewięcioletnim synem mimo wyraźnego sprzeciwu kobiety. Matka poinformowała nas o tym fakcie - przekazała policjantka. Jak ustalił Polsat News, mężczyzna wykorzystał chwilę, w której kobieta wyszła z mieszkania.

Jak dodała funkcjonariuszka, były partner nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Policja: Finał negocjacji z 36-latkiem

Policja rozpoczęła poszukiwania chłopca. Po ustaleniu miejsca przebywania mężczyzny i dziecka policja prowadziła wielogodzinne negocjacje.

Polsat News przekazał, że rozmowy z 36-latkiem toczyły się na skrzyżowaniu ulicy Obrazkowej z Traktem Nadwiślańskim. Mężczyzna wraz z dzieckiem znajdował się w przestrzeni publicznej, na zewnątrz.

Cała trójka - 36-latek, chłopiec i jego matka są obywatelami Ukrainy.

O sprawie jako pierwszy informował serwis Warszawa w Pigułce.

