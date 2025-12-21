Wyskakują z toalet w amerykańskim stanie. Władze wydały oficjalny poradnik

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Szczurzy problem w stanie Waszyngtonie. W związku ze wzmożoną obecnością gryzoni w miastach stanu Departament Zdrowia wydał oficjalny poradnik. Można przeczytać w nim, jak zachować się w przypadku, gdy szczur wyjdzie... z toalety.

Szczur siedzący na podłożu w naturalnym środowisku, obok ilustracja pokazująca gryzonia znajdującego się w toalecie.
Szczury zaczynają pojawiać się w toaletach w stanie WaszyngtonFacebook / Public Health – Seattle & King County / Miguel Medina AFP

W skrócie

  • Po ulewnych deszczach w stanie Waszyngton doszło do migracji szczurów, które zaczęły przedostawać się do mieszkań przez toalety.
  • Departament zdrowia Seattle i hrabstwa King wydał oficjalny poradnik podpowiadający, jak postępować w przypadku pojawienia się szczura w toalecie.
  • Naukowcy wskazują, że wzrost populacji szczurów w miastach, zarówno w USA, jak i w Europie, jest efektem zmian klimatu.
Departament zdrowia publicznego Seattle i hrabstwa King ostrzega przed istną plagą szczurów, która miała pojawić się w stanie Waszyngton po serii ulewnych deszczów, które doprowadziły do podtopień.

Te w konsekwencji doprowadziły do migracji gryzoni, które szukając bezpiecznego schronienia, coraz częściej odnajdują je w rurach kanalizacyjnych. Tą drogą przedostawać mają się do lokali mieszkalnych, wychodząc przez odpływ toalety.

Toaletowy problem ze szczurami. W Waszyngtonie wydano specjalny poradnik

"Co zrobić, gdy szczur pojawi się w toalecie" to nazwa oficjalnego obrazkowego poradnika, który pojawił się w mediach społecznościowych departamentu zdrowia. Przeglądając kolejne slajdy, możemy dowiedzieć się, że najważniejsze to zachować spokój w tych nietypowych i niekomfortowych okolicznościach.

"Opuść deskę i naciśnij spłuczkę. Szczur wciąż tam jest? Zamknij łazienkę i pędź do kuchni!" - doradza departament, wskazując by sięgnąć po płyn do mycia naczyń lub mydło, a następnie nalać trochę do toalety, by gryzoń - ślizgając się po powierzchni muszli - nie zdołał wydostać się na zewnątrz.

    Poradnik wskazuje, że większe szczury mogą być bardziej zdeterminowane, by wydostać się z naszej toalety. Należy wówczas powiadomić firmę zajmującą się zwalczaniem szkodników. Jeśli mimo wszystko zwierzę zdąży umknąć, przydadzą się profesjonalne pułapki.

    Coraz więcej szczurów w miastach. Naukowcy wskazują na zmiany klimatu

    Gwałtowny przyrost szczurów obserwowany jest nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w krajach europejskich, w tym Polsce. Dwa lata temu w mediach społecznościowych pojawiło się viralowe nagranie zarejestrowane we Wrocławiu.

    Można było na nim zobaczyć grupę szczurów, które urządziły sobie ucztę z resztek jedzenia przy jednej z ulic miasta. "Ale ciarki przechodzą... co tam jest przy tym przystanku" - mówi osoba, którą słyszymy na filmiku.

    Naukowcy twierdzą, że gwałtowny wzrost populacji będzie się utrzymywał, ponieważ zmiany klimatu ułatwiają zwierzętom rozmnażanie. Zdaniem naukowców rosnące temperatury wydłużają okres lęgowy gryzoni i zmniejszają ich śmiertelność zimą. To właśnie w miastach, które ocieplały się najszybciej, liczba szczurów gwałtownie wzrosła.

    Więcej na temat plagi szczurów w wielu miastach - także w polskich - przeczytacie w Tygodniku Interii w tekście Plaga szczurów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. "Gwałtowny przyrost"

