Prezydent Ukrainy w środę spotkał się w Paryżu z Emmanuelem Macronem. Udzielił też wywiadu dla kilku redakcji. Wołodymyr Zełenski krytycznie odniósł się do postawy Steve'a Witkoffa .

- Uważam, że Witkoff rzeczywiście bardzo często cytuje narrację Kremla. To nie przybliży nas do pokoju. I uważam, że to, niestety, osłabi presję Amerykanów na Federację Rosyjską - wskazywał ukraiński przywódca w rozmowie z dziennikarzami.