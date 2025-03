Zatrzymana działaczka pisze list do Putina. "Z nadzieją i wiarą patrzymy na Rosję"

"Zostaliśmy zmuszeni do zwrócenia się o wsparcie do prezydenta Federacji Rosyjskiej, przywódcy wielkiego mocarstwa, które konsekwentnie broniło praw naszego narodu" - czytamy w liście wysłanym do Władimira Putina przez przedstawicieli szefowej gagauskiej autonomii Jewgieniji Gucul. Polityk została zatrzymana przez władze Mołdawii ze względu na podejrzenie m.in. fałszerstwa dokumentów i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej.