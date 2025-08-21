W skrócie Rosyjski atak powietrzny na fabrykę elektroniki w Mukaczewie spowodował obrażenia u kilkunastu osób i poważne zniszczenia w obiekcie należącym do amerykańskiego producenta.

Ukraińskie władze podkreślają, że zaatakowana fabryka miała wyłącznie cywilny charakter i nie produkowała na potrzeby wojska.

Nocny atak był częścią większej zmasowanej operacji Rosji przeciwko infrastrukturze cywilnej i energetycznej na Ukrainie, a w jego wyniku ucierpiało wiele regionów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. Setki dronów oraz rakiet hipersonicznych, balistycznych i manewrujących uderzyły w infrastrukturę cywilną i energetyczną. Jedna z rakiet trafiła w fabrykę dużego amerykańskiego producenta elektroniki w obwodzie zakarpackim. Atak spowodował poważne zniszczenia i ofiary" - napisał na platformie X szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Polityk podkreślił w swoim wpisie, że wspomniany zakład jest celem cywilnym, który nie ma nic wspólnego z wojskiem i obronnością.

Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nocne ataki Rosji na Ukrainę są dowodem na konieczność wzmocnienia obrony przeciwlotniczej napadniętego państwa.

Rosjanie zaatakowali fabrykę na Zakarpaciu. Należała do Amerykanów

Więcej o nocnym ataku na fabrykę piszą ukraińskie media.

Obiekt, który ucierpiał w ataku, to prawdopodobnie zakład firmy Flex, w którym na nocnej zmianie pracuje około 800 osób - podał "Kyiv Independent" powołując się na informacje od jednego z pracowników.

"Zakład nie produkuje żadnych towarów dla sektora obronnego, a budynki na terenie zakładu prawdopodobnie spłonęły w wyniku rosyjskiego ataku" - wyjaśnił pracownik.

Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego większość pracowników fabryki ewakuowała się do modułowych schronów betonowych. Niestety, część osób będących na miejscu najwidoczniej nie zdołało się schronić.

W wyniku rosyjskiego ataku na Mukaczewo hospitalizowano 12 osób, z czego 10 zostało przewiezionych do miejskiego szpitala św. Marcina przez służby ratunkowe, a dwie kolejne dotarły tam o własnych siłach - poinformowała rada miasta.

Przypomnijmy, że nie był to pierwszy atak Rosjan na amerykańskie obiekty w Ukrainie. W czerwcu okupanci trafili siedzibę koncernu Boeing. Ukraińska prasa twierdziła wówczas, że był to zamierzony atak.

Ciężka noc w Ukrainie. Rosjanie uderzyli w kilku miejscach, są ofiary śmiertelne

Rosyjskie siły w nocy ze środy na czwartek przeprowadziły zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Armia Władimira Putina uderzyła między innymi dronami Shahed oraz myśliwcami MiG-31K. Jak poinformowały ukraińskie media, alarm podniesiono we wszystkich regionach.

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Eksplozje słychać było m.in. we Lwowie, Równem, Łucku oraz w obwodach zaporoskim, zakarpackim i chmielnickim. Na ukraińskim niebie miały również pojawić się rosyjskie bombowce Tu-95ms oraz TU-160. W okolicach Kijowa aktywnie działa ukraińska obrona przeciwlotnicza.

Wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej. Wiele osób odniosło obrażenia.

Media przypominają, że do zmasowanych ataków doszło kilka dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump zakończył rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w Białym Domu 18 sierpnia. Wcześniej amerykański polityk spotkał się z dyktatorem Władimirem Putinem na Alasce.

Źródła: Ukraińska Prawda, The Kyiv Independent, Unian

Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Szłapka w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie oszukują. To domena ich polityki Polsat News Polsat News