W skrócie Raper Jongmen został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na podstawie czerwonej noty Interpolu.

Polska policja i Interpol współpracowały przy ujęciu artysty, który był poszukiwany za udział w obrocie dużymi ilościami środków odurzających.

Obecnie Jongmen przebywa w areszcie i oczekuje na decyzję o ekstradycji do Polski.

Jako pierwszy informację o zatrzymaniu rapera podał dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski. Nieoficjalnie informował o tym także wcześniej, 28 listopada.

W poniedziałek Interia potwierdziła te doniesienia. - Potwierdzamy, że raper Jongmen został zatrzymany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich - przekazała nam podkom. Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.

Jak dodała funkcjonariuszka, Interpol powiadomił o zatrzymaniu Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji.

Raper Jongmen zatrzymany. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Z informacji przekazywanych przez media wynika, że mężczyzna miał zostać zatrzymany w nocy z czwartku na piątek. Obecnie przebywa w areszcie, gdzie czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski.

Krystian B., znany jako Jongmen, był ścigany czerwoną notą Interpolu od 2022 roku. Na oficjalnej stronie internetowej organizacji uwzględniono zarzuty, jakie zostały mu postawione. Chodzi o "udział we wprowadzaniu do obrotu dużej ilości środków odurzających".

35-latek od kilku lat mieszkał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czerwona nota Interpolu jest najwyższym stopniem nadawanym międzynarodowym poszukiwaniom.

