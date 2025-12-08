Polski raper zatrzymany w Dubaju. Szukał go Interpol
Raper Jongmen został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - potwierdziła Interii Komenda Główna Policji. 35-letni Krystian B. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu od 2022 roku.
W skrócie
- Raper Jongmen został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na podstawie czerwonej noty Interpolu.
- Polska policja i Interpol współpracowały przy ujęciu artysty, który był poszukiwany za udział w obrocie dużymi ilościami środków odurzających.
- Obecnie Jongmen przebywa w areszcie i oczekuje na decyzję o ekstradycji do Polski.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jako pierwszy informację o zatrzymaniu rapera podał dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski. Nieoficjalnie informował o tym także wcześniej, 28 listopada.
W poniedziałek Interia potwierdziła te doniesienia. - Potwierdzamy, że raper Jongmen został zatrzymany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich - przekazała nam podkom. Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
Jak dodała funkcjonariuszka, Interpol powiadomił o zatrzymaniu Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji.
Raper Jongmen zatrzymany. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu
Z informacji przekazywanych przez media wynika, że mężczyzna miał zostać zatrzymany w nocy z czwartku na piątek. Obecnie przebywa w areszcie, gdzie czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski.
Krystian B., znany jako Jongmen, był ścigany czerwoną notą Interpolu od 2022 roku. Na oficjalnej stronie internetowej organizacji uwzględniono zarzuty, jakie zostały mu postawione. Chodzi o "udział we wprowadzaniu do obrotu dużej ilości środków odurzających".
35-latek od kilku lat mieszkał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czerwona nota Interpolu jest najwyższym stopniem nadawanym międzynarodowym poszukiwaniom.