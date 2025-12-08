Przełom po rozejmie w Strefie Gazy? Będzie spotkanie Trump-Netanjahu
Przywódcy USA i Izraela pod koniec grudnia omówią dalsze kroki w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy - podał rzecznik izraelskiego rządu. Donald Trump i Binjamin Netanjahu mają wspólnie wypracować rozwiązania dotyczące drugiej fazy porozumienia, m.in. kwestii międzynarodowych sił stabilizacyjnych w regionie.
W skrócie
- Donald Trump i Binjamin Netanjahu spotkają się, by omówić dalsze etapy rozejmu i plan pokojowy dotyczący Strefy Gazy.
- Kluczowe kwestie to rozbrojenie Hamasu, wymiana więźniów oraz przekazanie władzy tymczasowej administracji palestyńskiej.
- Wdrażanie drugiej fazy porozumienia zależy od zwrotu ciał zakładników przez Hamas - stawia warunki Izrael.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Premier Binjamin Netanjahu spotka się z prezydentem Trumpem 29 grudnia. Omówią oni dalsze kroki i fazy planu zawieszenia broni oraz kwestie dotyczące międzynarodowych sił stabilizacyjnych, o których mowa w planie pokojowym - przekazał na briefingu prasowym rzecznik izraelskiego rządu Shosh Bedrosian.
Zapowiedziane z początkiem tygodnia spotkanie polityków to kolejna faza negocjacji między USA a Izraelem, które zawiązały sojusz w sprawie konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy.
Pokój na Bliskim Wschodzie. Trump i Netanjahu gotowi do rozmów
Netanjahu zapowiedział w niedzielę, że jeszcze w tym miesiącu porozmawia z Donaldem Trumpem o przyszłości Strefy Gazy i wypracuje wraz z nim dalsze etapy porozumienia.
Wynegocjowany przez Stany Zjednoczone rozejm na Bliskim Wschodzie zawierał m.in. dopuszczenie do Strefy Gazy transportów z pomocą humanitarną, wymianę jeńców wojennych i wycofanie wojsk Izraela za tak zwaną żółtą linię, która pozostawia 47 proc. terytorium Strefy Gazy w rękach palestyńskich.
Druga faza porozumienia zakłada, że, jeśli Hamas rozpocznie rozbrajanie się, wojska izraelskie mają stopniowo wycofywać się jeszcze dalej.
Napięcie w Strefie Gazy. Przyszłość porozumienia pod znakiem zapytania
Jak przypomina agencja Reutera, zarówno Hamas, jak i Izrael wielokrotnie oskarżały się wzajemnie o łamanie obowiązujących dotychczas warunków zawieszenia broni.
Największym polem konfliktu okazała się kwestia wymiany więźniów. Zgodnie z porozumieniem Hamas powinien był uwolnić 20 pozostających przy życiu izraelskich zakładników i wydać ciała 28 zabitych porwanych. Palestyńska organizacja terrorystyczna powinna zwrócić Izraelowi jeszcze jedno ciało.
W związku z niedopełnieniem warunków Netanjahu poinformował, że druga faza porozumień wejdzie w życie dopiero, gdy Hamas przekaże Izraelczykom ciało ostatniego porwanego w październiku 2023 roku zakładnika.
Kolejnymi zapisami zainicjowanych w Egipcie porozumień mają być m.in. rozbrojenie Hamasu, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę zniszczonego wieloletnią wojną terytorium.
Źródło: Reuters