W skrócie Ukraińskie myśliwce F-16, wyposażone w amerykańskie bomby szybujące, rozpoczęły operacje bojowe, znacząco zwiększając możliwości armii.

F-16 przechwyciły ponad 1300 celów powietrznych i zaatakowały przeszło 300 obiektów naziemnych, niszcząc ważną infrastrukturę wroga.

Największym wyzwaniem dla Ukrainy pozostaje niedobór amunicji, mimo wsparcia NATO w ramach mechanizmu PURL.

Myśliwce F-16, które pojawiły się na ukraińskim niebie w sierpniu 2024 roku, rozpoczęły kolejne operacje bojowe. Jak donosi kanał Polymarket Intel, samoloty wyposażono w amerykańskie bomby szybujące.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym uchwycono myśliwce w akcji i moment wykorzystania pocisków. Choć nie zostało jednoznacznie potwierdzone kiedy i gdzie nagranie zostało wykonane.

Doniesienia znajdują poparcie w informacjach przekazywanych przez ukraińskie media jeszcze pod koniec listopada.

Wojna w Ukrainie. Myśliwce "skutecznym narzędziem w walce z agresorem"

Agencja Ukrinform przed kilkunastoma dniami opublikowała fragmenty raportu dotyczącego wykorzystania myśliwców F-16 przez ukraińskie wojsko.

Bazując na danych przekazanych przez Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy, agencja podała, że ukraińscy piloci, szybko opanowując obsługę nowego samolotu, uczynili z niego skuteczne narzędzie w walce z agresorem.

"Myśliwce F-16 na Ukrainie przechwyciły ponad 1300 celów powietrznych i zaatakowały ponad 300 celów naziemnych" - wyliczył Ukrinform.

O tym, jak ważną rolę myśliwce odgrywają w walce Ukraińcy przekonali się m.in. podczas rosyjskiego ataku 19 listopada. Piloci F-16 i Mirage-2000 przechwycili wówczas i zestrzelili co najmniej 10 wrogich pocisków manewrujących.

Ukrinform zwraca uwagę, że F-16 wykorzystywane są nie tylko do misji obrony powietrznej. Maszyny pozwoliły także skutecznie zaatakować, powodując znaczne straty po stronie Rosji.

Zniszczone przy ich użyciu zostały m.in. stanowiska dowodzenia, punkty kontroli bezzałogowych statków powietrznych, składy amunicji, obiekty logistyczne i sprzęt.

Ukraina apeluje o amunicję. "Same F-16 nie zapewnią zwycięstwa"

Agencja Ukrinform podkreśliła, że piloci myśliwców są w stanie operować "w ekstremalnie trudnych i ryzykowanych warunkach". Zarazem jako największe wyzwanie dla ukraińskiej armii wymieniono dostawy amunicji. "Bez wystarczającej liczby bomb i pocisków, same F-16 nie zapewnią zwycięstwa nad wrogiem" - podkreśliły tamtejsze Siły Powietrzne.

W ramach uruchomionego w sierpniu mechanizmu PURL (ang. Prioritised Ukraine Requirements List) kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują tę broń Ukrainie.

W ten sposób dostarczana jest m.in. broń obrony powietrznej, który pomaga wojskom ukraińskim utrzymać linię frontu i chronić ludność. Za te pieniądze kupowane są też drony, czy wspomniane pociski do myśliwców F-16 i amunicja.

Obecnie deklaracje wsparcia to 4 mld dolarów, a Kwatera Główna NATO w Brukseli liczy, że na koniec roku będzie to 5 mld dolarów.

Źródło: Polymarket Intel, Ukrinform

