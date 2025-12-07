Wojna w Ukrainie
Fala migracji z Ukrainy. Najnowsze szacunki, widać wyraźną zmianę

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

W ciągu sześciu tygodni na przełomie października i listopada Ukrainę opuściło prawie tyle samo osób, co w ciągu poprzednich dziewięciu miesięcy - wynika z danych Narodowego Banku Ukrainy. Szacuje się, że poza granicami ojczyzny żyje prawie sześć milionów Ukraińców.

Kilka osób ubranych w zimowe kurtki ciągnie za sobą duże walizki i torby na kółkach, poruszając się po chodniku wzdłuż ogrodzenia. Scena rozgrywa się w okolicy budynków oraz zielonego terenu, dominuje atmosfera przemieszczania się lub podróży.
Z Ukrainy wyjechało prawie sześć milionów obywateliFilip Radwanski/SOPA Images/LightRocket Getty Images

W skrócie

  • W ciągu kilku tygodni na przełomie października i listopada 2025 r. Ukrainę opuściło niemal tyle osób, co przez dziewięć poprzednich miesięcy.
  • Według najnowszego raportu Narodowego Banku Ukrainy za granicą przebywa już prawie sześć milionów Ukraińców.
  • Główne powody wzrostu migracji to nasilone rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną oraz nowe przepisy pozwalające wyjeżdżać młodym mężczyznom.
Od 3 października do 14 listopada 2025 Ukrainę opuściła niemal taka sama liczba osób, co w poprzednich dziewięciu miesiącach - podaje w najnowszym raporcie Narodowy Bank Ukrainy.

Ukraińska instytucja powołuje się na dane ONZ i Eurostatu, z których wynika, że łączną liczbę obywateli Ukrainy, którzy żyją poza granicami swojego kraju szacuje się na prawie sześć milionów osób.

"Liczba ukraińskich migrantów żyjących za granicą - według ONZ - zwiększyła się jesienią" - czytamy w raporcie.

Ilu Ukraińców opuściło ojczyznę? Fala migracji w ciągu kilku tygodni

"Według ONZ liczba Ukraińców przebywających za granicą ojczyzny na dzień 14 listopada 2025 r. wyniosła 5,9 mln osób. Od poprzedniej aktualizacji (3 października) liczba ta wzrosła o 128 tys. - co jest porównywalne ze wzrostem w okresie styczeń - wrzesień 2025 r. (166 tys.)" - podano w dokumencie.

    Narodowy Bank Ukrainy zasugerował, że wzrost liczby wyjazdów w ciągu zaledwie kilku tygodni może być spowodowany m.in. nasileniem rosyjskich ataków na infrastrukturę cywilną. Drugim czynnikiem może być zezwolenie na opuszczenie kraju przez mężczyzn w wieku 18-22 lat.

    Ukraińskim firmom brakuje pracowników

    Jednocześnie NBU zauważa, że dla ukraińskich firm głównym problemem jest brak siły roboczej. Taka sytuacja - według badań przedsiębiorstw - utrzymuje się od listopada 2024 roku.

    "W 2025 roku wskaźnik ten utrzymywał się na wysokim poziomie, choć stopniowo malał. W październiku nieco zmniejszyła się trudność w znalezieniu pracowników - zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych" - czytamy w raporcie.

    Według ukraińskiej instytucji może to wskazywać na: lekkie osłabienie zapotrzebowania na pracę z powodu intensyfikacji ostrzałów przez Rosję oraz pogorszenie sytuacji energetycznej i ograniczenie działalności części firm.

    Agencja Unian podaje, że do Rady Najwyższej, jednoizbowego parlamentu Ukrainy, trafił projekt ustawy, który proponuje dalsze rozszerzenie listy z uwzględnieniem grup obywateli, którym zabrania się opuszczania Ukrainy w czasie stanu wojennego i mobilizacji.

