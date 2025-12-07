W skrócie W ciągu kilku tygodni na przełomie października i listopada 2025 r. Ukrainę opuściło niemal tyle osób, co przez dziewięć poprzednich miesięcy.

Według najnowszego raportu Narodowego Banku Ukrainy za granicą przebywa już prawie sześć milionów Ukraińców.

Główne powody wzrostu migracji to nasilone rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną oraz nowe przepisy pozwalające wyjeżdżać młodym mężczyznom.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od 3 października do 14 listopada 2025 Ukrainę opuściła niemal taka sama liczba osób, co w poprzednich dziewięciu miesiącach - podaje w najnowszym raporcie Narodowy Bank Ukrainy.

Ukraińska instytucja powołuje się na dane ONZ i Eurostatu, z których wynika, że łączną liczbę obywateli Ukrainy, którzy żyją poza granicami swojego kraju szacuje się na prawie sześć milionów osób.

"Liczba ukraińskich migrantów żyjących za granicą - według ONZ - zwiększyła się jesienią" - czytamy w raporcie.

Ilu Ukraińców opuściło ojczyznę? Fala migracji w ciągu kilku tygodni

"Według ONZ liczba Ukraińców przebywających za granicą ojczyzny na dzień 14 listopada 2025 r. wyniosła 5,9 mln osób. Od poprzedniej aktualizacji (3 października) liczba ta wzrosła o 128 tys. - co jest porównywalne ze wzrostem w okresie styczeń - wrzesień 2025 r. (166 tys.)" - podano w dokumencie.

Narodowy Bank Ukrainy zasugerował, że wzrost liczby wyjazdów w ciągu zaledwie kilku tygodni może być spowodowany m.in. nasileniem rosyjskich ataków na infrastrukturę cywilną. Drugim czynnikiem może być zezwolenie na opuszczenie kraju przez mężczyzn w wieku 18-22 lat.

Ukraińskim firmom brakuje pracowników

Jednocześnie NBU zauważa, że dla ukraińskich firm głównym problemem jest brak siły roboczej. Taka sytuacja - według badań przedsiębiorstw - utrzymuje się od listopada 2024 roku.

"W 2025 roku wskaźnik ten utrzymywał się na wysokim poziomie, choć stopniowo malał. W październiku nieco zmniejszyła się trudność w znalezieniu pracowników - zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych" - czytamy w raporcie.

Według ukraińskiej instytucji może to wskazywać na: lekkie osłabienie zapotrzebowania na pracę z powodu intensyfikacji ostrzałów przez Rosję oraz pogorszenie sytuacji energetycznej i ograniczenie działalności części firm.

Agencja Unian podaje, że do Rady Najwyższej, jednoizbowego parlamentu Ukrainy, trafił projekt ustawy, który proponuje dalsze rozszerzenie listy z uwzględnieniem grup obywateli, którym zabrania się opuszczania Ukrainy w czasie stanu wojennego i mobilizacji.

"Polityczny WF": Czas na dymisję minister zdrowia? "To byłaby katastrofa" INTERIA.PL