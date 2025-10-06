W skrócie Ukraińskie wojsko deklaruje gotowość do ataku na most Krymski, ale wymaga to wcześniejszego zniszczenia rosyjskich stacji radarowych i wyrzutni.

Most Krymski ma kluczowe znaczenie strategiczne i polityczne dla Rosji i okupowanego Krymu.

Zniszczenie mostu byłoby mocnym sygnałem słabości Putina.

- Atak na most Krymski jest możliwy w każdej chwili - w tym roku, w przyszłym, to na pewno się wydarzy - zapewniał Roman Parkhanow, zastępca dowódcy 14. Pułku Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Most zwany też Kerczeńskim, łączący okupowany Krym z Rosją, to konstrukcja o istotnym znaczeniu nie tylko strategicznym, ale także politycznym. Ekspert wojskowy Mychajło Żyrochow podkreśla, że zniszczenie tej konstrukcji byłoby "pierwszym sygnałem, że władza Putina nie jest wieczna i może być krucha".

Wojna w Ukrainie. Kiedy Ukraina może zaatakować most Krymski?

Zadanie zniszczenia mostu Krymskiego stoi przed ukraińskimi siłami od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny. Nie jest to jednak proste.

- Siły obronne muszą najpierw zniszczyć rosyjskie stacje radarowe i środki rażenia, które atakują ukraińskie drony - wyjaśnił Parkhanow. Wojskowy podkreślił, że "Krym jest najbardziej chronionym i zmilitaryzowanym terytorium".

Podobnie sprawę ujmuje były zastępca szefa sztabu Marynarki Wojennej Ukrainy Andrij Ryżenko. Twierdzi on, że atak stanie się możliwy, gdy Ukraińcom uda się "zniszczyć stacje radarowe wroga, a także unieszkodliwić wyrzutnie".

