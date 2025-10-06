Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Ukraina szykuje kluczowy atak. Jest możliwy "w każdej chwili"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Ukraińska armia przygotowuje się do ataku na most Krymski. Wojskowi zapewniają, że może do niego dojść "w każdej chwili - w tym roku, w przyszłym, to na pewno się wydarzy". Istnieje jednak kilka warunków, które muszą zostać wcześniej spełnione.

Most Krymski
Most KrymskiSTRINGER/ANADOLU AGENCY/AnadoluAFP

W skrócie

  • Ukraińskie wojsko deklaruje gotowość do ataku na most Krymski, ale wymaga to wcześniejszego zniszczenia rosyjskich stacji radarowych i wyrzutni.
  • Most Krymski ma kluczowe znaczenie strategiczne i polityczne dla Rosji i okupowanego Krymu.
  • Zniszczenie mostu byłoby mocnym sygnałem słabości Putina.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Atak na most Krymski jest możliwy w każdej chwili - w tym roku, w przyszłym, to na pewno się wydarzy - zapewniał Roman Parkhanow, zastępca dowódcy 14. Pułku Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Most zwany też Kerczeńskim, łączący okupowany Krym z Rosją, to konstrukcja o istotnym znaczeniu nie tylko strategicznym, ale także politycznym. Ekspert wojskowy Mychajło Żyrochow podkreśla, że zniszczenie tej konstrukcji byłoby "pierwszym sygnałem, że władza Putina nie jest wieczna i może być krucha".

Zobacz również:

Przywódca Rosji Władimir Putin, w tle pocisk Tomahawk
Ukraina - Rosja

Niepokój na Kremlu. Amerykańska broń niebezpieczeństwem dla Rosjan

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

    Wojna w Ukrainie. Kiedy Ukraina może zaatakować most Krymski?

    Zadanie zniszczenia mostu Krymskiego stoi przed ukraińskimi siłami od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny. Nie jest to jednak proste.

    - Siły obronne muszą najpierw zniszczyć rosyjskie stacje radarowe i środki rażenia, które atakują ukraińskie drony - wyjaśnił Parkhanow. Wojskowy podkreślił, że "Krym jest najbardziej chronionym i zmilitaryzowanym terytorium".

    Podobnie sprawę ujmuje były zastępca szefa sztabu Marynarki Wojennej Ukrainy Andrij Ryżenko. Twierdzi on, że atak stanie się możliwy, gdy Ukraińcom uda się "zniszczyć stacje radarowe wroga, a także unieszkodliwić wyrzutnie".

    Źródła: Unian, New Voice of Ukraine

    Zobacz również:

    USA ustaliły, ilu Kubańczyków walczy po stronie Rosji w Ukrainie
    Ukraina - Rosja

    Wiedzą, ilu Kubańczyków walczy za Rosję. Administracja Trumpa szykuje odpowiedź

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    "Nie jesteśmy niczyją przystawką". Pełczyńska-Nałęcz o przyszłości Polski 2050Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze