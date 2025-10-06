W skrócie Wołodymyr Zełenski krytykuje brak zdecydowanej reakcji Zachodu na zmasowane rosyjskie ataki na Ukrainę.

Rosyjskie uderzenia wymierzone były głównie w infrastrukturę cywilną, w tym energetyczną, doprowadzając do śmierci i obrażeń wśród ludności cywilnej.

Rosja użyła setek dronów i dziesiątek rakiet, a wiele regionów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu.

- Zdecydowana większość celów rosyjskiego masowego ataku to obiekty cywilne, zwykła infrastruktura; Rosja otwarcie próbuje zniszczyć ukraińską infrastrukturę cywilną przed zimą - stwierdził w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- To energetyka, przedsiębiorstwa cywilne, magazyny, i to właśnie magazyny z towarami cywilnymi, a także nasza logistyka - logistyka na kolei, to, co zapewnia normalne życie społeczeństwa i gospodarkę. Uszkodzone są również dziesiątki zwykłych budynków mieszkalnych - poinformował prezydent.

Zełenski przypomniał także o ofiarach śmiertelnych wczorajszych ataków. W obwodzie lwowskim zginęły cztery osoby, w tym 15-latka. W Zaporożu zginęła jedna osoba, 18 zostało rannych.

- Niestety, nie ma godnej, mocnej reakcji świata na to wszystko, co się dzieje. Na ciągłe zwiększanie się skali i bezczelności ataków. Dlatego Putin to robi - po prostu się śmieje z Zachodu, z tego milczenia i braku silnych działań w odpowiedzi - oświadczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Rosja odrzuciła wszystkie propozycje zatrzymania wojny, wstrzymania ataków i otwarcie próbuje zniszczyć ukraińską infrastrukturę cywilną. - A teraz, przed zimą (Rosja będzie niszczyć) infrastrukturę gazową i przesył energii elektrycznej. Zero realnej reakcji świata. Będziemy walczyć, aby świat w końcu nie milczał i aby Rosja poczuła odpowiedź - zapewnił Zełenski.

Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując przy tym 496 dronów bojowych i 53 rakiety manewrujące - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne. Obrona przeciwlotnicza zniszczyła 478 środków ataku powietrznego.

Rosyjski ostrzał objął dziewięć obwodów: lwowski, iwano-frankowski, zaporoski, czernihowski, sumski, charkowski, chersoński, odeski oraz kirowohradzki.

Jak podało ukraińskie ministerstwo energetyki, celem nocnych działań była infrastruktura energetyczna. W efekcie znaczna liczba odbiorców w obwodach zaporoskim, sumskim i czernihowskim została pozbawiona dostaw prądu.

