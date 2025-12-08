W skrócie Polacy najbardziej nie chcą koalicji Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją – 84 proc. respondentów wyraziło sprzeciw wobec tej opcji.

Największą popularnością cieszyła się koalicja Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, którą popierało 41 proc. ankietowanych.

Pozostałe warianty koalicji, w tym różne konfiguracje PiS i Konfederacji, mają podzielone poparcie. Część respondentów wyraża wobec nich obojętność lub brak zdania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Uczestnicy badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Polsat News zapoznali się z kilkoma wariantami koalicji, które mogą zapewnić większość w Sejmie po następnych wyborach. W sondażu wzięto pod uwagę następujące zestawienia:

Ankietowani mieli rozstrzygnąć wobec każdego z wariantów, wybierając opcję "chcę" lub "nie chcę" danej koalicji.

Zielone światło połączeniu sił PiS i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna dało 25,7 proc. badanych, z czego 4,3 proc. "zdecydowanie" chciałoby takiej koalicji, a 21,4 proc. "raczej". Przeciwnych było 62,2 proc. ankietowanych (47,8 proc. "zdecydowanie", 14,4 proc. "raczej"). 4,8 proc. respondentów stwierdziło, że jest im to obojętne, a 7,3 proc. wybrało opcję "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

Za wejściem w koalicję PiS i Konfederacji było 36,7 proc. ankietowanych (6,3 proc. "zdecydowanie", 30,4 proc. "raczej"). Mniej entuzjastycznie podeszło do tematu 46,5 proc. badanych - 39,5 proc. z nich "zdecydowanie" nie chce takiego rozwiązania, a 7 proc. "raczej". Wariant ten był obojętny dla 11,9 proc. osób biorących udział w badaniu, a 4,8 proc. nie wiedziało, jaką odpowiedź wskazać.

Jakiej koalicji chcą w Sejmie Polacy? Nowy sondaż dla Polsat News

W przypadku połączenia PiS z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna zadowolona byłaby nieco ponad jedna czwarta ankietowanych (25,9 proc.), w tym 8,4 proc. osób, które "zdecydowanie" chcą takiej koalicji i 17,5 proc, którzy "raczej" tego chcą. Takiemu wariantowi przeciwnych jest 62,4 proc. badanych (46,9 proc. "zdecydowanie", a 15,5 proc. "raczej"). Opcję "jest mi obojętna" wybrało wobec tej koalicji 5,4 proc. respondentów. 6,3 proc. wskazało na "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

Z największym sprzeciwem respondentów spotkał się wariant łączący Koalicję Obywatelską z Konfederacją. Takiej potencjalnej koalicji nie chciało najwięcej, bo 84,4 proc. badanych (47,4 proc. "zdecydowanie", 37 proc. "raczej"). Chętnych na tę opcję było 4,2 proc. uczestników badania (1,3 proc. "zdecydowanie", 3 proc. "raczej"). 8,4 proc. osób uznało, że taka propozycja jest im obojętna. 3,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że trudno im powiedzieć, co o tym myślą.

Sondaż. Kogo Polacy widzą w Sejmie? Warianty koalicji

Wariant koalicji składającej się z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050 to opcja, która cieszyła się największą popularnością wśród badanych chciało jej najwięcej, czyli 40,6 proc. ankietowanych (21,6 proc. "zdecydowanie", 19 "raczej"). Sprzeciw wyraziło z kolei 54,8 proc. respondentów, z czego 35,2 proc. "zdecydowanie" nie chciało takiej koalicji, a 19,6 proc. "raczej". Opcję "jest mi to obojętne" wybrało 3,7 proc. badanych, a 1 proc. uczestników badania przyznał, że trudno mu powiedzieć.

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Grupy Polsat na próbie 1000 osób w ramach badania ogólnopolskiego w dniach 04-06.12.2025. Badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Gawkowski w "Graffiti" o nowej strategii USA: Mam wrażenie, że ta polityka nie jest przemyślana Polsat News