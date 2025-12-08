Zabił żonę, upozorował wypadek na torach. Finał głośnej sprawy
Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał na 26 lat więzienia 35-letniego Tomasza K. Mężczyzna był oskarżony o zabicie żony, a następnie upozorowanie wypadku na torach. Początkowo prokuratura wnioskowała o dożywotnie pozbawienie wolności. Wyrok jest nieprawomocny.
W skrócie
- Tomasz K. został skazany na 26 lat więzienia za zabójstwo żony i upozorowanie wypadku na torach kolejowych.
- Sąd uznał, że motywem zbrodni był rozpad małżeństwa, z którym Tomasz K. nie mógł się pogodzić.
- Wyrok nie jest prawomocny, a oskarżony nie był obecny na sali rozpraw.
Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał winę oskarżonego i wymierzył mu łączną karę 26 lat pozbawienia wolności. Tomasz K. będzie musiał też zapłacić odszkodowania najbliższym zamordowanej żony Jolanty K.
Mężczyzna odpowiadał za zbrodnię z 10 stycznia 2024 r. Tego dnia wieczorem w Mezowie (woj. pomorskie) na przejeździe kolejowym pociąg relacji Kartuzy - Gdańsk-Wrzeszcz zderzył się ze skodą fabią. W pojeździe, na siedzeniu kierowcy, było ciało kobiety. Jak się później okazało, zamordował ją mąż i upozorował wypadek. Przyznał się do zbrodni.
Gdańsk. Tomasza K. skazany, spędzi w więzieniu 26 lat
Prokurator Anna Grzech z Prokuratury Rejonowej w Kartuzach wniosła o karę dożywotniego pozbawienia wolności i możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu kary 40 lat więzienia.
Grzech podkreśliła, że sprawstwo oskarżonego nie budzi wątpliwości i jest też oparte na materiale dowodowym, m.in. filmie z monitoringu i na materiałach DNA.
Tomasz K. w końcowym słowie stwierdził, że wszystkich przeprasza i nie ma godziny, żeby nie żałował zbrodni.
Pomorskie. Mężczyzna pozbawił żonę życia, a następnie upozorował jej śmierć
Prokuratura ustaliła, że wypadek kolejowy w Mezowie na Kaszubach został upozorowany w celu zatarcia śladów zabójstwa. 10 stycznia 2024 roku Tomasz K. przyjechał do salonu kosmetycznego swojej żony. Tam doszło do kłótni. Kiedy kobieta próbowała połączyć się z numerem alarmowym 112, mężczyzna zaatakował ją młotkiem i zadał 11 ciosów.
Tomasz K. następnie umieścił zwłoki w bagażniku skody i pojechał na przejazd kolejowy w Mezowie. Tam zostawił ciało żony na miejscu kierowcy pojazdu i pozostawił na przejeździe kolejowym. Około godziny 20.30 w pojazd uderzył pociąg.
Motywem morderstwa był rozpad małżeństwa, z którym K. nie mógł się pogodzić.
Tomasz K. nie chciał być doprowadzony z aresztu na ogłoszenie werdyktu. Nie było go w poniedziałek na sali rozpraw. Wyrok jest nieprawomocny.