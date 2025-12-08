Ciepło jest od samego rana. W Szczecinie o godz. 7:00 było już 8 stopni, a w całej zachodniej Polsce niewiele mniej. Na zachodzie w ciągu dnia temperatury będą najwyższe - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W górach mogą zacząć się roztopy.

Prognoza pogody na poniedziałek z roztopami i mgłą

Choć w wielu miejscach będzie pochmurnie, to w centralnej i zachodniej części kraju możliwe będą większe przejaśnienia. Przez praktycznie cały kraj z zachodu na wschód przejdzie strefa słabych opadów deszczu. Deszcz ze śniegiem i śnieg może popadać wysoko w Tatrach.

Grubość pokrywy śnieżnej na wyżej położonych terenach może się zmniejszyć. Za sprawą wyższych temperatur i słabych opadów może tam dochodzić do roztopów. Ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu obejmują powiaty tatrzański i nowotarski. Wejdą w życie o godz. 10:00 i pozostaną w mocy do środy do godz. 18:00.

Mieszkańcy niżej położonych terenów muszą też uważać na inne zjawisko, czyli lokalne mgły. Rano mogą one ograniczać widzialność do 300 metrów i występować głównie w północnej części Małopolski i Podkarpacia oraz centralnych i wschodnich rejonach Ziemi Świętokrzyskiej. Mgły powinny zaniknąć przed południem.

Dzień będzie ciepły jak na tę porę roku i temperatury bardziej mogą się kojarzyć z wiosną niż przełomem jesieni i zimy. Wartości wszędzie będą dodatnie i wyniosą od 5 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, około 7 w rejonie centrum do 11-12 stopni Celsjusza na zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem chwilami dość silny, osiągający w porywach do 60 km/h. Podobną siłę mogą mieć podmuchy wysoko w Tatrach.

Pogoda mało grudniowa. Po zmroku zabraknie mrozu

Warunki w całym kraju przeważnie będą niekorzystne, jednak okresowo mogą się nieznacznie poprawiać do obojętnych. Na wyraźniejszą poprawę pogody jednak nie ma większych szans.

W poniedziałek warunki będą niekorzystne w całym kraju. Miejscami mogą się poprawić do obojętnych IMGW materiał zewnętrzny

Noc z poniedziałku na wtorek może przypominać dzień, głównie z powodu lokalnych opadów deszczu oraz wysokich temperatur. Według prognoz po zmroku mrozu już nie będzie i nawet w kotlinach karpackich będzie koło zera stopni. Miejscami na zachodzie może być nawet 9 st. C, co jest wyjątkowo wysoką wartością jak na tę porę roku.

Do połowy tygodnia będzie jeszcze cieplej i możliwe, że w środę w ciągu dnia miejscami na zachodzie będzie nawet około 15 stopni.

-----

Urzędnik zamieni zlecenie lub B2B na umowy o pracę. Zawisza w ''Gościu Wydarzeń'': Chodzi tylko o przestrzeganie prawa Polsat News Polsat News