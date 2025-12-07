Donald Trump może porzucić Ukrainę. Syn przywódcy ostrzega
Donald Trump Jr., najstarszy syn prezydenta USA Donalda Trumpa, nie wykluczył, że jego ojciec wycofa się z procesu pokojowego w Ukrainie. Jak argumentował, wojna z Rosją nie jest obecnie największym zagrożeniem dla Amerykanów i nie chcą już finansowo wspierać Ukrainy.
W skrócie
- Donald Trump Jr. skomentował nieprzewidywalność ojca w kwestii pomocy dla Ukrainy i jego negocjacje pokojowe.
- Syn Trumpa zarzucił Ukrainie większą korupcję niż Rosji i podkreślił znużenie Amerykanów wsparciem dla walki na Ukrainie.
- Donald Trump Jr. zauważył również ponowny wpływ Elona Muska na byłego prezydenta.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W wywiadzie z Yaldą Hakim - główną prezenterką wiadomości światowych Sky News, podczas Doha Forum 2025, Donald Trump Jr. skomentował niedawne wysiłki dyplomatyczne amerykańskiej administracji w rozwiązywanie światowych konfliktów.
Prezydent USA w ostatnich miesiącach podejmuje starania o zawarcie pokoju na Ukrainie. Jego doradcy negocjują zarówno ze stroną rosyjską, jak i ukraińską, skłaniając obie strony do zaakceptowania ustępstw na rzecz 28-punktowego planu pokojowego.
Z doniesień portalu Axios wynika, jednak że kwestie terytorialne oraz gwarancji bezpieczeństwa wciąż pozostają kwestiami spornymi, a sam Trump deklarował, że jeśli prezydent Ukrainy nie zaakceptuje planu, może prowadzić wojnę "ile zechce".
Trump wycofa się z pomocy Ukrainie? "Jest nieprzewidywalny"
Zapytany wprost, czy uważa, że prezydent USA wycofa się z pomocy Ukrainie, odpowiedział: - Myślę, że może to zrobić. W tym, co jest dobre i wyjątkowe u mojego ojca, polega na tym, że nigdy nie wiesz, co zrobi. Jest nieprzewidywalny.
Donald Trump Jr. wskazał także na "wojnę" ojca z kartelami narkotykowymi, opisując je jako "znacznie większe i bezpośrednie zagrożenie dla kraju niż cokolwiek, co dzieje się na Ukrainie czy w Rosji".
Najstarszy syn Trumpa podkreślił także, że choć nie uważa, aby Ukraina została "porzucona", to "amerykańska opinia publiczna nie ma apetytu na niekończące się wojny i dalsze finansowanie ukraińskich sił zbrojnych".
Wojna w Ukrainie. Syn Donalda Trumpa wskazuje na Kijów
Donald Trump Jr. określił też Ukrainę jako "znacznie bardziej skorumpowany kraj niż Rosja" i nazwał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mianem "jednego z największych marketingowców wszech czasów".
- Stał się niemal boską postacią, zwłaszcza dla lewicy - powiedział.
Na koniec stwierdził, że podejście jego ojca do wojny na Ukrainie można określić jako "zdrowy rozsądek". Zdradził także, że Donald Trump jest ponownie pod wpływem biznesmena i miliardera Elona Muska. - W 100-procentach jest znowu w grze - oznajmił.
Źródło: Sky News