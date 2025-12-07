W skrócie Donald Trump Jr. skomentował nieprzewidywalność ojca w kwestii pomocy dla Ukrainy i jego negocjacje pokojowe.

Syn Trumpa zarzucił Ukrainie większą korupcję niż Rosji i podkreślił znużenie Amerykanów wsparciem dla walki na Ukrainie.

Donald Trump Jr. zauważył również ponowny wpływ Elona Muska na byłego prezydenta.

W wywiadzie z Yaldą Hakim - główną prezenterką wiadomości światowych Sky News, podczas Doha Forum 2025, Donald Trump Jr. skomentował niedawne wysiłki dyplomatyczne amerykańskiej administracji w rozwiązywanie światowych konfliktów.

Prezydent USA w ostatnich miesiącach podejmuje starania o zawarcie pokoju na Ukrainie. Jego doradcy negocjują zarówno ze stroną rosyjską, jak i ukraińską, skłaniając obie strony do zaakceptowania ustępstw na rzecz 28-punktowego planu pokojowego.

Z doniesień portalu Axios wynika, jednak że kwestie terytorialne oraz gwarancji bezpieczeństwa wciąż pozostają kwestiami spornymi, a sam Trump deklarował, że jeśli prezydent Ukrainy nie zaakceptuje planu, może prowadzić wojnę "ile zechce".

Trump wycofa się z pomocy Ukrainie? "Jest nieprzewidywalny"

Zapytany wprost, czy uważa, że prezydent USA wycofa się z pomocy Ukrainie, odpowiedział: - Myślę, że może to zrobić. W tym, co jest dobre i wyjątkowe u mojego ojca, polega na tym, że nigdy nie wiesz, co zrobi. Jest nieprzewidywalny.

Donald Trump Jr. wskazał także na "wojnę" ojca z kartelami narkotykowymi, opisując je jako "znacznie większe i bezpośrednie zagrożenie dla kraju niż cokolwiek, co dzieje się na Ukrainie czy w Rosji".

Najstarszy syn Trumpa podkreślił także, że choć nie uważa, aby Ukraina została "porzucona", to "amerykańska opinia publiczna nie ma apetytu na niekończące się wojny i dalsze finansowanie ukraińskich sił zbrojnych".

Wojna w Ukrainie. Syn Donalda Trumpa wskazuje na Kijów

Donald Trump Jr. określił też Ukrainę jako "znacznie bardziej skorumpowany kraj niż Rosja" i nazwał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mianem "jednego z największych marketingowców wszech czasów".

- Stał się niemal boską postacią, zwłaszcza dla lewicy - powiedział.

Na koniec stwierdził, że podejście jego ojca do wojny na Ukrainie można określić jako "zdrowy rozsądek". Zdradził także, że Donald Trump jest ponownie pod wpływem biznesmena i miliardera Elona Muska. - W 100-procentach jest znowu w grze - oznajmił.

Źródło: Sky News

